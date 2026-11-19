Potrivit meteorologilor, în județul Vrancea vântul va sufla puternic și susținut, pe arii extinse, cu viteze de peste 90 km/h. La altitudini de peste 1.200 de metri, rafalele pot ajunge la 120–140 km/h și pot depăși aceste valori.

Cod portocaliu în mai multe regiuni ale țării

Înaintea intervalului de cod roșu, joi seara, între orele 18:00 și 01:00, este în vigoare o avertizare de cod portocaliu pentru intensificări puternice ale vântului în zonele joase din județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba.

În aceste regiuni sunt prognozate rafale de 70–90 km/h. În Carpații Occidentali și Meridionali, vântul poate atinge 100–110 km/h, iar la altitudini mari poate ajunge la 120–140 km/h.

Un nou interval de cod portocaliu este anunțat vineri, între orele 01:00 și 10:00. Sunt vizate Transilvania, Maramureșul, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei, precum și întreaga zonă montană situată la altitudini cuprinse între 800 și 1.200 de metri. Rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, iar la munte la 100–130 km/h.

Vânt puternic și în Sibiu

Județul Sibiu se află și el printre zonele vizate de avertizările meteorologice. Joi, între orele 18:00 și 01:00, sunt prognozate intensificări ale vântului în zona joasă a județului, cu viteze de 50–70 km/h.

Vineri, între orele 01:00 și 10:00, Transilvania intră sub cod portocaliu, cu rafale de 70–90 km/h. Ulterior, până la ora 16:00, este anunțat cod galben pentru regiune, cu viteze ale vântului de 50–70 km/h și de peste 80–100 km/h la munte.

Avertizările continuă până vineri după-amiază

Vineri, între orele 01:00 și 10:00, mai multe regiuni din țară, inclusiv Banatul, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei, se vor afla sub cod galben de vânt, cu rafale de 50–70 km/h.

În intervalul 10:00–16:00, avertizarea de cod galben se extinde asupra Maramureșului, Transilvaniei, Moldovei, Dobrogei, estului, centrului și sudului Munteniei, precum și asupra mai multor zone montane. Vântul va avea viteze de 50–70 km/h, iar la munte poate depăși 80–100 km/h.

Tot vineri, între orele 10:00 și 16:00, este în vigoare un cod portocaliu în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Aici sunt prognozate rafale de 70–90 km/h, iar la munte de 100–110 km/h, cu valori de 120–140 km/h la altitudini mari.

Meteorologii avertizează că intensificări ale vântului sunt posibile și în seara și noaptea de vineri spre sâmbătă, în Carpații Orientali.