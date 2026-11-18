Meteorologii anunță că, până vineri seara, vântul se va intensifica treptat în toate regiunile, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 120 km/h.

Cod portocaliu de ploi torențiale în Munții Banatului și Carpații Meridionali

Potrivit avertizării ANM, miercuri, 18 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00, este în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale importante cantitativ în Munții Banatului și, local, în vestul Carpaților Meridionali.

În aceste zone, precipitațiile vor continua, iar cantitățile suplimentare de apă acumulate vor ajunge la 30-50 de litri pe metru pătrat.

În același interval este valabil și un cod galben de ploi însemnate cantitativ, care vizează Banatul, sud-vestul Transilvaniei, local vestul Carpaților Meridionali și Carpații Occidentali.

Ploile vor avea predominant caracter de aversă, iar în intervale scurte sau prin acumulare se vor înregistra, în general, 20-30 de litri de apă pe metru pătrat.

Cod galben de vânt puternic la munte, până joi seara

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben pentru intensificări ale vântului în zonele montane, valabilă de miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00, până joi, 19 noiembrie, ora 20:00.

Potrivit ANM, vântul va continua să sufle cu putere, în special în zona montană înaltă, unde rafalele vor atinge viteze de 90-120 km/h.

Vântul se va intensifica în toate regiunile. Rafale de peste 120 km/h la altitudini mari

Pe lângă avertizările cod galben și portocaliu, ANM a emis o informare meteorologică valabilă de miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00, până vineri, 20 noiembrie, ora 22:00.

Miercuri, intensificările vântului vor afecta în special vestul și sud-estul țării, precum și zonele montane. Joi, vântul va sufla mai puternic local în vest, iar din noaptea de joi spre vineri și pe parcursul zilei de vineri fenomenul se va extinde în toate regiunile.

Vitezele vântului vor fi, în general, de 45-65 km/h. La altitudini mari, rafalele vor atinge 80–100 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăși 100-120 km/h, potrivit prognozei meteorologilor.

Ploi de până la 60 l/mp și posibile descărcări electrice

În intervalul 18-20 noiembrie, jumătatea de vest a țării și zonele montane vor fi afectate și de precipitații moderate cantitativ.

Ploile vor avea inclusiv caracter de aversă, iar pe arii restrânse, în vestul și sud-vestul țării, vor fi însoțite de descărcări electrice.

Local, cantitățile de precipitații acumulate vor fi, în general, de 25-60 de litri pe metru pătrat.