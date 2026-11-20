„Părții române i-a fost exprimat un protest ferm în legătură cu refuzul nemotivat de a elibera vize de intrare pentru echipa națională a Rusiei, care urma să participe la Campionatul European de taekwondo pentru băieți și fete cu vârste între 12 și 14 ani, programat la sfârșitul lunii noiembrie, la București”, se arată în comunicatul Ministerului rus de Externe, potrivit agenției ruse TASS.

Ministerul rus de Externe a amenințat România.

„Acțiunile ostile îndreptate împotriva Rusiei nu vor rămâne fără răspuns și fără consecințe negative pe termen lung pentru inițiatorii lor”, a transmis Ministerul rus de Externe.

Reacția MAE după convocarea ambasadorului român

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, într-un comunicat transmis vineri, convocarea ambasadorului Cristian Istrate, precizând că decizia privind neacordarea vizelor aparține exclusiv autorităților române.

„MAE confirmă că ambasadorul României la Moscova a fost convocat astăzi, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, în legătură cu decizia părții române de neacordare a vizei pentru un grup de sportivi ruși. Acordarea vizelor este un atribut suveran al statului român, exercitat potrivit legislației naționale și regulilor spațiului Schengen”, a transmis MAE.

Ministerul a explicat că decizia a fost luată în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al incidentelor de securitate care au afectat România.

„Decizia României a avut în vedere toate implicațiile posibile și reflectă poziția țării noastre cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și la consecințele directe asupra României, inclusiv atacurile împotriva vaselor în Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian național”, se arată în comunicat.

„Măsura decisă în acest caz specific este în acord cu deciziile adoptate recent de alte state europene și aliate care au restricționat accesul sportivilor ruși la competiții organizate pe teritoriul național”, a precizat MAE.

Totodată, ministerul a subliniat că organizarea competițiilor sportive și accesul pe teritoriul unui stat sunt chestiuni distincte.

„Federațiile sportive decid regulile competiției, dar cine intră pe teritoriul național este o decizie care aparține exclusiv României”, a transmis MAE.