Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, a avut vineri, la sediul MApN, o întrevedere cu ministrul de stat pentru afaceri europene din Ministerul Federal German de Externe, Gunther Krichbaum, potrivit unui comunicat transmis de MApN.

Discuțiile au vizat evoluțiile de securitate regională în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și perspectivele cooperării bilaterale și multilaterale. Cei doi oficiali au discutat și despre proiectele comune din domeniul apărării.

În cadrul întrevederii a fost menționată și întâlnirea dintre Ștefan-Radu Oprea și ministrul german al apărării, Boris Pistorius, desfășurată la Bruxelles, în marja reuniunilor Consiliului Afaceri Externe și Agenției Europene de Apărare.

„Relația excelentă pe palierul apărării dintre România și Germania și întâlnirile constante, la toate nivelurile, dovedesc în mod practic congruența intereselor celor două țări și efortul bilateral constant de consolidare a interacțiunii româno-germane. Berlinul este unul dintre cei mai importanți aliați ai Bucureștiului, aspect reiterat și de întărirea dialogului nostru strategic și bilateral, având în vedere contextul actual de securitate”, a declarat Oprea.

Cei doi oficiali au convenit să continue dialogul și cooperarea diplomatică și militară.