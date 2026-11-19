OVES Enterprise, o companie de tehnologie din Cluj-Napoca ce a evoluat de la dezvoltarea de software comercial către tehnologie de apărare, inteligență artificială și sisteme autonome, nu a vândut până acum niciun produs Ministerului Apărării Naționale (MApN), iar unul dintre motive este, potrivit CEO-ului Mihai Filip, teama statului român că ar putea fi acuzat că favorizează o anumită companie, potrivit G4Media.

Acesta susține, în episodul 23 al podcastului „Frontier Defense”, că unele dintre tehnologiile dezvoltate de firmă revin în România integrate în alte produse, la prețuri mult mai mari decât dacă le-ar oferi OVES direct statului.

Potrivit surselor G4Media, OVES Enterprise se numără printre companiile românești incluse pe lista producătorilor care ar urma să construiască drone în parteneriat cu firme din Ucraina, în cadrul unui program de 200 de milioane de euro finanțat prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE).

De ce nu a cumpărat MApN niciun produs de la OVES Enterprise

Mihai Filip consideră că lipsa comenzilor din partea MApN este determinată atât de specificațiile învechite din licitații, cât și de teama autorităților de a nu fi acuzate de favoritism.

Potrivit antreprenorului, această situație afectează și activitatea companiei pe piețele externe, unde potențialii clienți întreabă de ce Armata Română nu achiziționează tehnologiile dezvoltate de OVES.

„Nu, n-a comandat niciun sistem niciodată. Deja le e și frica asta de a nu favoriza vreo companie și, din frica asta de a nu favoriza o companie, preferă să nu lucreze cu nimeni”, a afirmat reprezentantul OVES.

„Tehnologia pe care am dezvoltat-o și am vândut-o unei țări a ajuns înapoi vândută în România de 100 de ori prețul probabil, pentru că ai noștri n-au avut încredere în noi și au crezut că nu putem livra și că avem doar PDF-uri”, a continuat acesta.

G4Media scrie că există și alți producători români de echipamente militare care au succes la export, dar care nu au încheiat până acum contracte cu statul român.

OVES Enterprise are parteneriate cu mai multe companii străine, printre care STARK Defence din Germania, EDRONE din Ucraina și MSI Defense Solutions din Statele Unite.

Declarațiile lui Filip vin după ce fostul ministru interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat, tot în podcastul „Frontier Defense”, de ce Armata Română nu cumpără mai multe produse dezvoltate de companii private din țară.

„Cu privire la mediul privat, el începe să se dezvolte. Mulți vor ca Armata Română să facă un parteneriat pe baza unei prezentări PowerPoint sau a unui document PDF prin care ei explică ce ar urma să facă. Trebuie susținute și inițiativele astea, dar trebuie susținute cumva de alte structuri ale statului român”, a afirmat Miruță.

OVES susține că poate produce 3.000 de drone în două luni

Întrebat dacă OVES poate livra 3.000 de drone și în cât timp, în cazul în care primește o comandă fermă, Filip a spus că firma a învățat din experiența Ucrainei cum să scaleze producția rapid și ieftin.

Compania a renunțat la ideea halelor industriale mari, vulnerabile, în favoarea unor unități mici, agile, și poate livra 3.000 de drone în două luni.

Totuși, deschiderea facilității de la Cluj realizate în parteneriat cu ucrainenii de la EDRONE este temporar blocată de obținerea licențelor și de goluri legislative la București. Lucrurile vor merge probabil mult mai repede dacă programul de drone româno-ucrainean, care ar fi blocat la București potrivit surselor G4Media, primește în sfârșit undă verde.

„Ce am învățat de la ei – două lucruri importante – este cum să scalăm rapid și cum să producem ieftin. Ei, din punctul ăsta de vedere, eu cred că dacă am primi o comandă de 3.000 de drone, am putea să le livrăm în două luni”, a afirmat Filip.

„Am învățat de la ei că toate fabricile din Ucraina sunt la subsol, sunt fabrici de 200-300 de metri pătrați care produc mii de drone pe lună. Dacă ai o problemă, trebuie să te poți baza pe industrie proprie. Dar eu, ca și companie privată, cum să investesc într-un produs sau într-o fabrică dacă nu am o comandă neapărat?”, a continuat acesta.

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