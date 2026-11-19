Într-o scrisoare adresată ministrului finanțelor din Germania, Lars Klingbeil, directoarea executivă a UniCredit Italia, Andrea Orcel, a afirmat că cele două părți au găsit un „teren comun” în cadrul unor „discuții constructive” și a prezentat o serie de angajamente, potrivit AFP, citată de France24.

Printre acestea se numără și menținerea sediul central al Commerzbank în centrul financiar din Frankfurt, dar și sprijinul acordat „Mittelstand-ului” german – format din întreprinderi mici și mijlocii. Acest sprijin va continua, potrivit documentului.

Commerzbank este un finanțator cheie al acestor firme, atât intern, cât și în străinătate, și existau temeri că preluarea de către UniCredit ar putea afecta acest aspect.

UniCredit a promis, de asemenea, „cooperare și discuții active” cu reprezentanții personalului în ceea ce privește protejarea locurilor de muncă, se mai arată în scrisoarea directoarei executive a băncii.

Banca italiană a precizat anterior că va elimina mii de posturi la Commerzbank în cazul în care va prelua controlul, pe lângă reducerile substanțiale anunțate recent de instituția de credit germană.

Guvernul german deține o participație de aproximativ 12% la Commerzbank, moștenire a unui plan de salvare din timpul crizei financiare. Germania a fost de acord cu angajamentele Ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil a precizat că angajamentele „sunt în concordanță cu preocupările principale ale guvernului federal”. „Guvernul susține acum un proces rapid și o tranziție ordonată a controlului”, a declarat oficialul german. Commerzbank a salutat faptul că deciziile cheie legate de activitate vor continua să fie luate în Germania. Luni, Uniunea Europeană a aprobat preluarea, precinzând că această fuziune va întări sectorul bancar al blocului, astfel încât acesta să poată concura mai bine cu rivalii americani. UniCredit speră să obțină aprobările finale din partea autorităților de reglementare pentru fuziune în această lună, înainte de a prelua controlul deplin.

Banca Italiană urmărește de doi ani cea de-a doua cea mai mare instituție de credit din Germania, evaluată la 41 de miliarde de euro, în încercarea de a încheia una dintre cele mai importante fuziuni bancare transfrontaliere din Europa din ultima perioadă.

Commerzbank și guvernul german s-au opus inițial, motivul fiind prețul scăzut al acțiunilor, dar și „abordarea agresivă a băncii italiene” care a stârnit îngrijorări în rândul oficialilor germani. Cu toate acestea, odată ce UniCredit a acumulat o participație de aproape 50%, atenția lor s-a îndreptat acum către obținerea celor mai bune condiții posibile.