Germania respinge oficial oferta UniCredit privind Commerzbank

Marți, agenția de finanțe germană a anunțat că a refuzat oferta oferta gigantului bancar italian de a cumpăra Commerzbank. Motivele invocate sunt legate de prețul scăzut al acțiunilor, dar și îngrijorările legate de „abordarea agresivă a băncii italiene”, potrivit Reuters.

Perioada de ofertă inițială a UniCredit pentru acțiunile Commerzbank se apropie de final, ambele bănci rămânând pe poziții în lupta care durează de luni de zile pentru controlul asupra uneia dintre cele mai importante instituții de credit din Germania.

Guvernul german deține o participație de 12% în Commerzbank, achiziționată în urma crizei financiare globale din 2008, și s-a opus de mult timp demersurilor UniCredit de a realiza o fuziune.

„Acceptarea ofertei nu a reprezentat niciodată o opțiune din punct de vedere financiar, întrucât aceasta nu include o primă adecvată față de prețul actual al acțiunilor Commerzbank”, a declarat agenția.

De asemenea, a menționat că susține independența Commerzbank și a subliniat că banca joacă un rol esențial în finanțarea întreprinderilor mijlocii și este un actor integral în Frankfurt, centrul financiar al țării.

„Ambele aspecte trebuie să fie asigurate și în viitor”, a afirmat agenția.

Anchetă preliminară privind o posibilă manipulare a pieței

Separat, procurorii din Frankfurt au confirmat, marți, că au demarat o anchetă preliminară privind o posibilă manipulare a pieței legată de această ofertă.

Demersul vine în urma unei plângeri penale depuse de consiliul de întreprindere al Commerzbank, care a ajuns la procuratură, duminică.

Gigantul italian UniCredit a precizat, într-un comunicat, că este la curent cu această situație și că reacția procurorilor este „în conformitate cu protocolul aplicabil în cazul depunerii unor astfel de plângeri”.