Influencerul Younes a atras atenția autorităților după ce a participat, pe 31 octombrie, la o demonstrație a Generației Z din Frankfurt, care s-a încheiat cu violențe, jafuri și distrugeri, relatează cotidianul german Bild.

Îmbrăcat într-un costum de Batman, acesta ar fi încurajat participanții violenți și a fost aclamat de o parte a manifestanților ca un simbol al „luptei împotriva poliției”.

Ministerul de Interne al landului Hessa a confirmat pentru Bild că influencerului i-a fost interzis accesul în centrul orașului Frankfurt pe Main, atât costumat, cât și îmbrăcat obișnuit.

Peste 2.000 de polițiști, mobilizați pentru demonstrația de vineri

Interdicția se aplică inclusiv în timpul manifestațiilor „GenZ regelt”, programate vineri, și ar urma să rămână în vigoare până pe 5 ianuarie 2027.

Autoritățile germane au mobilizat peste 2.000 de polițiști pentru a preveni noi violențe la Frankfurt, după incidentele din 31 octombrie, când manifestanții au incendiat baricade, au folosit cocktailuri Molotov și au jefuit magazine.

O preocupare suplimentară o reprezintă căsuțele târgului de Crăciun, dintre care unele au fost deja instalate în oraș.

Poliția a identificat 99 de persoane suspectate că au participat la violențele de la manifestația precedentă. Dintre acestea, 49 au primit interdicții de acces în centrul orașului, iar alte 36 au fost obligate să se prezinte periodic la poliție.