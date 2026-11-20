Acțiunile, programate și pe parcursul weekendului, sunt organizate de sindicate, asociații studențești și grupuri civice care cer guvernelor europene să acorde prioritate educației, protecției sociale și condițiilor de trai, relatează France 24, citând AFP.

Manifestații coordonate în peste 25 de țări europene

După mai multe săptămâni de manifestații în diferite state europene, organizațiile sindicale și mișcările de tineret încearcă să transforme nemulțumirile locale într-o mobilizare comună la nivel continental.

Manifestațiile sunt anunțate în Franța, Marea Britanie, Belgia, Spania, Italia, Portugalia și Grecia, dar și în alte țări europene.

Organizatorii susțin că principalele probleme cu care se confruntă tinerii sunt creșterea prețurilor locuințelor, stagnarea salariilor, deteriorarea condițiilor din sistemul de învățământ și reducerea calității serviciilor publice.

Coaliția care coordonează manifestațiile reunește peste 50 de organizații de tineret și studențești și solicită schimbări structurale în politicile economice și sociale.

Deși sunt așteptate sute de proteste și greve, amploarea participării rămâne dificil de estimat.

Tinerii contestă creșterea cheltuielilor pentru înarmare

Unul dintre principalele motive de nemulțumire îl reprezintă majorarea bugetelor militare în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În timp ce Uniunea Europeană încearcă să își consolideze capacitățile de apărare, organizatorii manifestațiilor consideră că o parte mai mare a fondurilor publice ar trebui direcționată către educație, locuințe și programe destinate tinerilor.

Sindicatele și activiștii pentru dreptul la locuire au formulat șase revendicări generale, printre care garantarea accesului la locuințe, impozitarea mai ridicată a persoanelor cu venituri și averi mari și renunțarea la politicile de reînarmare.

În Germania, temerile privind o posibilă reintroducere a serviciului militar au contribuit la mobilizarea studenților.

Participanții critică ceea ce consideră a fi un dezechilibru între finanțarea apărării și resursele alocate sistemelor de protecție socială.

Grevă generală în Italia și manifestații de amploare în Germania

În Italia, manifestațiile coincid cu o grevă generală care ar urma să afecteze transporturile, unitățile de învățământ și spitalele.

Confederația sindicală CGIL prezintă mobilizarea drept un apel național pentru schimbarea politicilor publice.

În Germania, gruparea de tineret „GenZ regelt” estimează că aproximativ 15.000 de persoane vor participa la manifestațiile din Berlin, fiind pregătite acțiuni și în alte orașe.

În Spania, demonstrațiile tinerilor sunt programate în aceeași zi cu aniversarea morții dictatorului Francisco Franco. Organizatorii au anunțat proteste studențești la prânz și manifestații antifasciste în cursul serii.

În Portugalia, Croația și Elveția sunt, de asemenea, anunțate acțiuni de protest.

Franța, punctul de plecare al mobilizării europene

În Franța, manifestațiile au loc în apropierea celei de-a opta aniversări a mișcării „Vestelor Galbene”, care a început în 2018 ca reacție la majorarea taxelor pe carburanți și s-a extins ulterior într-o contestare mai amplă a costului vieții.

Reprezentanți ai acestei mișcări se numără printre organizatorii actualelor proteste.

Noua mobilizare europeană a fost influențată și de acțiunile elevilor francezi, care au început în septembrie să blocheze accesul în licee pentru a cere condiții mai bune de învățare.

Mișcarea s-a extins treptat, incluzând revendicări privind prețurile, serviciile publice și intervențiile forțelor de ordine.

Potrivit France 24, mai mulți tineri au suferit răni grave în timpul confruntărilor cu poliția, iar mii de participanți au reclamat efectele utilizării gazelor lacrimogene.

Manifestațiile elevilor francezi au inspirat acțiuni similare în Belgia, Italia și Spania.

Nemulțumirile tinerilor, pe fondul tensiunilor politice din Europa

Mobilizarea are loc într-o perioadă marcată de apropierea celui de-al cincilea an al războiului din Ucraina și de pregătirea unor alegeri importante în mai multe state europene, inclusiv Franța, Spania, Italia și Grecia.

Istoricul francez Sylvain Boulouque consideră că apariția simultană a mișcărilor de tineret în diferite țări reflectă o nemulțumire comună față de autoritățile politice și instituțiile de ordine publică.

Deși revendicările diferă de la o țară la alta, organizatorii încearcă să transforme manifestațiile într-o mișcare europeană de solidaritate, prin care să exercite presiuni asupra guvernelor pentru adoptarea unor măsuri economice și sociale.