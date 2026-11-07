Premiu pentru libertate, oferit fiului unui dictator. Evenimentul din Germania care a împărțit opoziția iraniană

Evenimentul a atras aproximativ 18.000 de susținători, dar a provocat și reacții critice din partea unor politicieni germani și opozanți ai fostei monarhii iraniene, relatează France24.

Distincția a fost acordată de Fundația Friedrich Naumann, apropiată Partidului Liber Democrat (FDP) din Germania, iar ceremonia s-a desfășurat în Biserica Sfântul Paul, loc simbolic pentru democrația germană, unde a funcționat primul parlament ales al țării, în perioada 1848-1849.

Mii de oameni au fluturat steagurile Iranului de dinaintea Revoluției

Potrivit estimărilor poliției germane, aproximativ 18.000 de persoane s-au adunat la Frankfurt pentru a-l susține pe Reza Pahlavi, mulți dintre participanți afișând drapelele iraniene folosite înainte de Revoluția Islamică din 1979.

În discursul său, Pahlavi a susținut că iranienii nu au nevoie să învețe ce înseamnă democrația, ci să li se permită să o exercite.

Acesta a evocat și victimele represiunii protestelor antiguvernamentale izbucnite la sfârșitul anului trecut. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, zeci de mii de persoane au fost ucise în intervenția forțelor de securitate din ianuarie.

Vizibil emoționat, Pahlavi s-a adresat rudelor victimelor prezente la ceremonie, subliniind sacrificiile făcute de iranieni în lupta pentru libertate.

Premiul, contestat de deținuți iranieni și politicieni germani

Ceremonia nu a fost lipsită de controverse. Aproximativ 200 de persoane aflate în detenție în Iran au semnat o scrisoare prin care au contestat acordarea premiului lui Pahlavi, considerându-l un simbol al fostei dictaturi.

Informația a fost prezentată de Sahar Sanaie, reprezentantă a Societății Germano-Iranienilor din landul Hessa.

Organizațiile locale ale Partidului Social-Democrat (SPD) și Verzilor au boicotat evenimentul, argumentând că Reza Pahlavi nu poate fi considerat reprezentantul legitim al poporului iranian.

La rândul său, formațiunea de stânga Die Linke a contestat organizarea ceremoniei în Biserica Sfântul Paul, invocând regulile municipale privind desfășurarea evenimentelor politice în acest spațiu.

Fiul fostului monarh promite să predea premiul unui Iran democratic

Reza Pahlavi este fiul lui Mohammad Reza Pahlavi, ultimul șah al Iranului, care a părăsit țara în 1979, înainte de prăbușirea monarhiei și instaurarea regimului islamic.

Criticii săi îi reproșează inclusiv sprijinul declarat pentru Israel și faptul că nu s-ar fi delimitat suficient de guvernarea autoritară a tatălui său.

În fața acestor contestări, Pahlavi a afirmat că primește distincția doar temporar, în numele iranienilor, până la instalarea unui guvern ales democratic.

El a promis că, într-o zi, premiul va ajunge la adevărații săi destinatari, în capitala Iranului, Teheran, și nu va rămâne pe teritoriul unei țări străine.