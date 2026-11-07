Anchetă controversată în Mexic: O fetiță de 7 ani a murit după ce polițiștii ar fi tras dintr-un elicopter asupra mașinii familiei

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili dacă proiectilele care au ucis copilul au fost trase dintr-un elicopter al poliției.

Incidentul s-a produs pe 29 octombrie, în orașul Matamoros, din statul Tamaulipas, situat la granița Mexicului cu Statele Unite, însă informațiile despre investigație au fost făcute publice vineri, 6 noiembrie, potrivit AFP, citată de Le Figaro.

Familia se afla într-o mașină, alături de cinci copii

În momentul tragediei, polițiștii mexicani desfășurau o operațiune împotriva unor indivizi înarmați care instalaseră baraje rutiere în regiune.

Mama fetiței susține că se deplasa într-o camionetă împreună cu soțul său și cei cinci copii ai familiei, când un elicopter al forțelor de ordine a început să le urmărească vehiculul.

Potrivit relatării femeii, soțul său a coborât din mașină pentru a le explica polițiștilor că sunt civili și că în autoturism se află copii. Cu toate acestea, susține mama, asupra vehiculului ar fi fost deschis focul.

Fetița de 7 ani și-a pierdut viața, iar mama și un adolescent în vârstă de 13 ani au fost răniți în incident.

Anchetatorii verifică dacă focurile au fost trase dintr-un elicopter

Procurorul statului Tamaulipas, Jesus Govea, a confirmat deschiderea unei investigații pentru stabilirea circumstanțelor în care a murit copilul.

Una dintre principalele ipoteze analizate este aceea că fetița ar fi fost lovită de gloanțe trase de polițiști dintr-un elicopter.

Oficialul a explicat că forțele de ordine au ripostat unui atac lansat din zona barajelor rutiere organizate de persoane înarmate.

„Ancheta înregistrează progrese semnificative”, a declarat procurorul pentru postul mexican de televiziune Milenio.

Deocamdată, polițiștii implicați în operațiune sunt în libertate, iar autoritățile nu au stabilit oficial cine a tras focurile care au provocat moartea copilului.

Violențele provocate de grupările criminale fac victime și în rândul civililor

Statul Tamaulipas, aflat la frontiera cu Statele Unite, este una dintre regiunile mexicane afectate de activitatea organizațiilor criminale implicate în traficul de droguri.

În Mexic, confruntările armate dintre forțele de securitate și membrii grupărilor infracționale au provocat de-a lungul timpului numeroase victime în rândul populației civile.

Unele persoane au murit după ce au fost surprinse în schimburi de focuri, în timp ce altele au fost împușcate în incidente produse la punctele de control rutier.

În cazul fetiței americane, ancheta urmează să stabilească responsabilitatea celor implicați și dacă intervenția polițiștilor a respectat procedurile legale.