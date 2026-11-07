Șapte arestări după un jaf ca-n filme. Șase gravuri de Picasso, recuperate dintr-un apartament

Un final fericit în cazul furtului celor șase gravuri originale semnate de Pablo Picasso, sustrase în octombrie din restaurantul de lux L’Amandier, din localitatea Mougins, departamentul Alpes-Maritimes, Franța.

Lucrările au fost găsite în stare perfectă de polițiști, într-un apartament de pe Coasta de Azur, potrivit BeauxArts. Șapte suspecți, cu vârste între 18 și 30 de ani, au fost arestați, marți, în cadrul anchetei, a anunțat jandarmeria.

În jurul orei 1:45, în noaptea de 1 spre 2 octombrie, două persoane cu mănuși și glugi au pătruns în renumitul restaurant și au furat operele de artă. Un al treilea complice îi aștepta afară, la volanul unei mașini furate.

Jaful s-a desfășurat foarte rapid și a fost descoperit abia în dimineața următoare de directorul restaurantului, Matthieu Aut.

Gravurile erau expuse într-un salon dedicat lui Pablo Picasso

Deschis în 1977 de Roger Vergé, într-o clădire fermecătoare din secolul al XI-lea, situată în vechiul sat Mougins, restaurantul L’Amandier a devenit rapid un loc de întâlnire popular pentru artiștii de pe Riviera Franceză. Decorul localului aduce un omagiu acestei moșteniri.

Cele șase gravuri furate, a căror valoare este estimată la peste 100.000 de euro, fac parte dintr-o serie de aproximativ o sută de lucrări realizate de Picasso la începutul anilor 1930.

Artistul a locuit în Mougins din 1961 până la moartea sa, în 1973.

Lucrările erau expuse în salonul Picasso, un spațiu privatizabil, cu o capacitate de 30 de locuri, în care se mai află o ceramică originală semnată de artist, precum și opere ale lui Jean-Michel Folon și Niki de Saint Phalle.

Gravurile au fost achiziționate în anii 2000 de colecționarul și filantropul britanic Christian Levett, proprietarul restaurantului.

Șapte persoane, arestate

În urma analizării imaginilor de supraveghere video, a investigațiilor telefonice, a verificărilor încrucișate și a filajelor, jandarmii au identificat trei presupuși autori ai jafului și patru complici, suspectați că le-au oferit sprijin logistic, inclusiv prin furnizarea mașinii, sau că au participat la ascunderea operelor.

O operațiune desfășurată de aproximativ 40 de jandarmi în două apartamente a permis recuperarea gravurilor. Acestea au fost găsite ascunse sub un cearșaf, în spatele unui morman de haine și al unor cutii cu unelte, într-un apartament situat în apropierea restaurantului.

Cei șapte bărbați arestați ar avea legături cu rețele de criminalitate organizată. Unii dintre ei ar fi mai cunoscuți pentru infracțiuni legate de traficul de droguri și de arme decât pentru implicarea în traficul de opere de artă.

Lucrările vor fi readuse în restaurant doar după instalarea unor noi sisteme de securitate.

Cazul apare într-un context de intensificare a furturilor de opere de artă în Franța. La începutul lunii septembrie, două tablouri au fost furate de la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, fiind recuperate după câteva săptămâni de anchetă.