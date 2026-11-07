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George Clooney are o cerință neașteptată: vrea o bucătăreasă italiancă, de preferat mamă sau bunică

George Clooney vrea să aducă atmosfera unei trattorii italiene în inima Franței. Actorul pregătește un restaurant într-un sat francez de aproximativ 2.000 de locuitori, iar pentru bucătărie caută o femeie din Italia, cu experiență în preparatele tradiționale. Deschiderea este programată pentru mai 2027.
George Clooney are o cerință neașteptată: vrea o bucătăreasă italiancă, de preferat mamă sau bunică
Andreea Tobias
07 nov. 2026, 10:49, Life-Inedit
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George Clooney pregătește deschiderea unui restaurant cu specific italian în Cotignac, un sat din Provence, Franța, pentru mai 2027.

Actorul caută o bucătăreasă italiană, preferabil mamă sau bunică, care să pregătească rețete tradiționale.

Localul va fi amenajat într-un fost spațiu de pizzerie și va combina eleganța unui restaurant cu atmosfera unei trattorii de familie.

Proiectul este realizat împreună cu Graham Porter, proprietarul unui hotel din apropiere.

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