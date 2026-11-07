George Clooney are o cerință neașteptată: vrea o bucătăreasă italiancă, de preferat mamă sau bunică

George Clooney pregătește deschiderea unui restaurant cu specific italian în Cotignac, un sat din Provence, Franța, pentru mai 2027.

Actorul caută o bucătăreasă italiană, preferabil mamă sau bunică, care să pregătească rețete tradiționale.

Localul va fi amenajat într-un fost spațiu de pizzerie și va combina eleganța unui restaurant cu atmosfera unei trattorii de familie.

Proiectul este realizat împreună cu Graham Porter, proprietarul unui hotel din apropiere.

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