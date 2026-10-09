Jaful de milioane de la Muzeul Renoir din Franța. Cinci suspecți au fost arestați, dar două tablouri sunt încă dispărute

Arestările au avut loc în urma unei ample operațiuni de căutare, declanșate după furtul comis pe 8 septembrie 2026, la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, localitate situată între Cannes și Nisa, scrie Euronews. Printre persoanele reținute s-ar afla și cei doi bărbați suspectați că au pătruns efectiv în muzeu. Anchetatorii verifică o posibilă legătură a acestora cu o grupare de criminalitate organizată.

Cum au pătruns hoții în muzeu. Un fierăstrău electric – folosit pentru a desprinde tablourile

Furtul a fost comis în zorii zilei de 8 septembrie. Potrivit primarului orașului Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, autorii erau bine echipați și păreau să cunoască locul în care urmau să acționeze. Suspecții au intrat mai întâi în grădina muzeului, după ce au tăiat un gard de protecție. Ulterior, au spart o fereastră de la parter și au pătruns în clădire. Ajunși în interior, au folosit un fierăstrău electric pentru a tăia elementele de fixare ale ramelor și a desprinde lucrările de artă.

Primarul a explicat că cei doi presupuşi autori ai pătrunderii în muzeu au fost identificați cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate în oraș. Sistemul de alarmă a alertat rapid poliția. Intervenția promptă a autorităților i-a determinat pe hoți să fugă înainte de a reuși să transporte toate lucrările sustrase.

Două tablouri au fost abandonate în grădină. Alte două sunt încă de negăsit

Potrivit unei declarații scrise obținute de agenția Associated Press, două dintre cele patru opere furate au fost descoperite abandonate în grădina muzeului. Celelalte două lucrări nu au fost recuperate până în prezent. Este vorba despre „Portrait of Madame Colonna Romano”, realizat în 1910, și „Young Woman at the Well”, datat 1886.

Ambele aparțin creației pictorului francez Pierre-Auguste Renoir, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai impresionismului. Valoarea de până la nouă milioane de euro a fost vehiculată în primele relatări despre furt și se referă la ansamblul lucrărilor vizate. Nu a fost comunicată o evaluare separată, confirmată oficial, pentru cele două tablouri care lipsesc. Deși cel puțin cinci persoane au fost arestate, ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească unde au ajuns operele dispărute și dacă există și alți complici.

Muzeul jefuit a fost ultima locuință a celebrului pictor Renoir

Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer este una dintre principalele atracții culturale ale localității de pe Coasta de Azur. Clădirea are o semnificație aparte în istoria artei franceze, deoarece a fost ultima locuință a pictorului Pierre-Auguste Renoir.

Artistul și-a petrecut aici ultimii ani din viață, înainte de a muri în 1919, la vârsta de 78 de ani. Muzeul a fost deschis publicului în 1960 și atrage vizitatori interesați atât de lucrările pictorului, cât și de locul în care acesta a trăit și a creat.