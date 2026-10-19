Bijuteriile coroanei de la Luvru, în valoare de 100 de milioane de dolari, încă dispărute la un an după jaf

În cadrul jafului din 19 octombrie 2025, hoții, deghizați în muncitori, au furat opt obiecte istorice, printre care și bijuterii care au aparținut împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, potrivit AFP.

Atunci, hoții deghizați în muncitori au pătruns în muzeu tăind pereții cu discuri de tăiere industriale, după care au fugit cu opt obiecte de neînlocuit, a căror valoare este estimată la 100 de milioane de dolari.

Printre acestea se numără o broșă și o coroană care au aparținut soției lui Napoleon al III-lea, Eugenie. Președintele Emmanuel Macron a calificat jaful drept un atac la adresa istoriei Franței.

Cea mai mare speranță de a recupera diamantele este ca hoții să fi acționat singuri

Experții din cadrul forțelor de ordine și ai agențiilor private specializate în recuperarea operelor de artă furate, care au vorbit cu AFP, consideră că cea mai mare șansă de a recupera comorile este ca hoții să fi acționat singuri și să-și fi ascuns prada undeva în regiunea Parisului.

„A existat o scurtă perioadă de timp în care ar fi putut să le ascundă într-un perete sau să le îngroape”, a declarat pentru AFP Christopher Marinello, de la Art Recovery International, o agenție privată.

Toți cei patru bărbați au fost arestați în termen de 10 zile de la jaf.

Ultima apariție cunoscută a bijuteriilor din secolul al XIX-lea a fost surprinsă pe imaginile camerelor de supraveghere dintr-un depozit subteran din suburbia Aubervilliers, o zonă săracă din nordul Parisului, unde locuiesc toți suspecții.

În ciuda perchezițiilor ample, anchetatorii nu au reușit să le găsească, deși au căutat la casele suspecților dar și ale familiilor acestora, în pivnițe, garaje și poduri, cu echipe formate din câte 100 de persoane.

Unul ar putea mărturisi în schimbul unei pedepse mai blânde

Dacă bijuteriile au fost ascunse sau predate unui „tăinuitor” pentru a fi păstrate în siguranță, există încă o șansă ca unul dintre suspecți să mărturisească în schimbul unei pedepse mai blânde, a declarat renumitul detectiv privat olandez specializat în opere de artă, Arthur Brand. „Poliția franceză este foarte profesionistă, știe cum să interogheze, știe cum să exercite presiune. Este suficient ca unul singur să vorbească, iar în multe cazuri, unul vorbește”, a declarat Brand pentru AFP. Scenariul cel mai îngrijorător este acela în care banda acționa la ordinele unui șef sau ale unui intermediar cu legături în lumea crimei organizate, căruia să-i fi predat bijuteriile după ce au încheiat jaful. Diamantele ar fi putut fi duse în afara Franței Cel mai pesimist scenariu este ca bijuteriile să fi fost transportate fie în afara Franței, fie către un contact local din mediul ilegal al comerțului cu pietre prețioase. „Este vorba în principal de diamante, așa că trebuie să le dezasambleze, să le taie din nou și să le vândă. Dacă ar ajunge undeva, ar fi la Anvers”, a spus Brand, referindu-se la centrul belgian al comerțului cu diamante. Christopher Marinello, de la Art Recovery International precizează că Tel Avivul și India ar putea fi alte destinații posibile. Tobias Kormind, director general al 77 Diamonds, cel mai mare bijutier online de diamante din Europa, a declarat pentru AFP că „odată tăiate din nou, reintrarea în lanțul de aprovizionare legal pentru a fi cumpărate de angrosiști sau comercianți cu amănuntul este destul de simplă”.

„Cu excepția cazului în care o piatră ar avea incluziuni interne extrem de distinctive, chiar și laboratoarele de top specializate în diamante, precum GIA, ar avea dificultăți în a identifica un diamant proaspăt șlefuit ca fiind bun furat”, a declarat Kormind.

Au mai fost cazuri în care s-au recuperat

Brand a menționat câteva cazuri în care bijuteriile furate au fost recuperate, în special după un raid la târgul de artă TEFAF din Olanda, în 2022, sau după spargerea de la muzeul Gruenes Gewoelbe din Dresda, Germania, în 2019.

„Deși cu toții credem că majoritatea aurului, argintului și diamantelor furate nu le mai vedem niciodată, în unele cazuri se întâmplă totuși să le recuperăm”, a explicat el.

Acesta precizează că, dacă vreunul dintre cei patru suspecți arestați va vorbi, există o șansă ca bijuteriile care lipsesc să fie recuperate.

Bijuteriile figurează în continuare ca dispărute în baza de date a Interpolului privind operele de artă furate.