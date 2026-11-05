Jaf de peste un milion de euro în Portugalia. Doi suspecți, într-un dosar privind furtul unor bunuri de lux de la o vedetă TV din România

Din locuință ar fi fost furate bijuterii, diamante, ceasuri și genți de lux, valoarea totală a bunurilor depășind un milion de euro, potrivit unei investigații publicate de Observator News și preluate de Gândul.

Polițiștii au efectuat joi percheziții la locuința celor doi suspecți și la magazinul de produse de lux deținut de Claudiu Pătrașcu, în cartierul Floreasca din București. Ancheta a pornit după ce jurnalista a identificat la vânzare, pe o platformă online, una dintre gențile care îi fuseseră furate din Portugalia.

Potrivit informațiilor prezentate de Observator, printre bunurile dispărute se aflau ceasuri Patek Philippe și Rolex, bijuterii cu diamante, obiecte de la Van Cleef, Tiffany și Cartier, precum și genți Hermès și Louis Vuitton. Un seif de 137 de kilograme, în care erau păstrate bijuteriile, ceasurile și documentele, a fost, de asemenea, sustras.

Jaful a avut loc în decembrie 2025

Furtul s-a produs la 7 decembrie 2025, în localitatea Cascais, aflată în apropiere de Lisabona. Ana Maria Gheorghe plecase împreună cu familia la Târgul de Crăciun. Deoarece locuința se afla într-un complex rezidențial cu pază și camere de supraveghere, alarma casei nu fusese activată.

La întoarcere, jurnalista a observat că una dintre genți era pe podea, deși în mod normal se afla în dormitor. Ulterior, a constatat că seiful dispăruse.

„Ușa terasei era deschisă, corpurile de iluminat fuseseră demontate, iar din dormitorul matrimonial dispăruse un seif de 137 de kilograme, în care aveam bijuterii, ceasuri și documente. Fuseseră furate și mai multe genți din colecția mea”, a relatat Ana Maria Gheorghe.

Poliția portugheză a deschis o anchetă pentru identificarea autorilor și recuperarea bunurilor.

O geantă de peste 40.000 de euro a fost identificată la vânzare în România

La 15 septembrie 2026, la aproximativ nouă luni de la jaf, Ana Maria Gheorghe a primit o notificare potrivit căreia o geantă din colecția sa fusese scoasă la vânzare pe o platformă online.

Jurnalista a recunoscut imediat obiectul, un model extrem de rar, realizat în numai cinci exemplare, care avea și anumite semne distinctive de uzură. Geanta din piele de crocodil, evaluată la peste 40.000 de euro, era oferită spre vânzare din România.

Potrivit investigației Observator, vânzătorul era Claudiu Pătrașcu, proprietarul unui magazin de produse de lux din București.

Reporterii au contactat comerciantul, prezentându-se drept potențiali cumpărători interesați de achiziționarea genții. Acesta le-a prezentat două variante: un model Louis Vuitton Himalaya, despre care a afirmat că este unul dintre cele cinci exemplare existente, și o geantă Hermès Birkin, despre care jurnalista a susținut că fusese păstrată în seiful din locuința din Cascais.

Pentru geanta Hermès, Pătrașcu ar fi cerut 15.000 de euro, iar pentru modelul Louis Vuitton, 18.000 de euro, prețuri sub valoarea de piață a unor astfel de produse, potrivit investigației.

După verificarea autenticității genților, reporterii au stabilit o întâlnire cu Pătrașcu la magazinul acestuia, iar cazul a fost adus la cunoștința Serviciului de Investigații Criminale din București.

Gențile au fost ridicate de anchetatori

Înaintea întâlnirii, Pătrașcu le-a transmis reporterilor fotografii cu gențile expuse în magazin și le-a confirmat că îi așteaptă.

La momentul întâlnirii, activitatea comercială a fost întreruptă de un control al Poliției Economice. Potrivit relatării Observator, intervenția făcea parte dintr-o acțiune a anchetatorilor, care îi aveau în atenție pe suspecți. Cele două genți au fost ridicate pentru verificări.

Ulterior, anchetatorii au continuat cercetările pentru a stabili traseul bunurilor, modalitatea în care acestea au ajuns în România și persoanele care au avut acces la ele.

Joi, polițiștii au efectuat percheziții la locuința lui Claudiu Pătrașcu și a partenerei sale, Teodora, precum și la magazinul de produse de lux din Floreasca.

Potrivit informațiilor prezentate de Observator, cele două genți au fost recuperate, iar în locuința lui Pătrașcu au fost găsite peste 50 de ceasuri și alte bunuri evaluate la peste 500.000 de euro.

Cine este Claudiu Pătrașcu

Claudiu Pătrașcu a devenit cunoscut în presa mondenă la începutul anilor 2000, perioadă în care era prezent frecvent în cluburile și localurile exclusiviste din București. Este fiul avocatului Adrian Pătrașcu și a absolvit Facultatea de Drept, însă nu a profesat în domeniu.

În acea perioadă, presa relata despre mașinile de lux pe care le deținea și despre cheltuielile ridicate din localurile frecventate. Potrivit sursei citate, numele său a fost asociat și cu mai multe relații cu persoane cunoscute din lumea mondenă, printre care Anda Adam, Sorana, fostă membră a trupei ASIA, și Loredana, din formația Trident.

În 2010, presa relata că averea sa s-ar fi diminuat, iar automobilele de lux ar fi fost vândute. Ulterior, Pătrașcu ar fi activat în domeniul comercializării de automobile, ca DJ, iar mai apoi în comerțul cu ceasuri și bijuterii de lux.