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Jaf incredibil în Italia. Hoții au reușit să intre într-un palat regal plin de sisteme de alarmă, camere și paznici înarmați

Un jaf incredibil a avut loc în Italia. Hoții au reușit să intre într-un palat regal plin de sisteme de alarmă, de camere de supraveghere și de paznici înarmați. În urma jafului, au dispărut mai multe ceasuri de epocă.
Jaf incredibil în Italia. Hoții au reușit să intre într-un palat regal plin de sisteme de alarmă, camere și paznici înarmați
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
20 oct. 2026, 11:18, Social
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Jaful s-a produs la Reggia di Venaria, una dintre reședințele istorice ale Casei de Savoia, situată la periferia orașului Torino.

Hoții au vizat o vitrină de la etajul principal al palatului regal. De acolo, au furat 26 de ceasuri de epocă evaluate la aproximativ 150.000 de euro.

Ciudat este faptul că jaful a fost comis deși măsurile de securitate erau active. Sistemele de alarmă și monitorizare erau în funcțiune, iar paza era asigurată de o firmă specializată, inclusiv prin personal înarmat.

Hoții au reușit să plece și au rămas necunoscuți. O anchetă a fost demarată de autorități. Continuarea pe Mediafax Italia.

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