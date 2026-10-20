Jaf incredibil în Italia. Hoții au reușit să intre într-un palat regal plin de sisteme de alarmă, camere și paznici înarmați

Jaful s-a produs la Reggia di Venaria, una dintre reședințele istorice ale Casei de Savoia, situată la periferia orașului Torino.

Hoții au vizat o vitrină de la etajul principal al palatului regal. De acolo, au furat 26 de ceasuri de epocă evaluate la aproximativ 150.000 de euro.

Ciudat este faptul că jaful a fost comis deși măsurile de securitate erau active. Sistemele de alarmă și monitorizare erau în funcțiune, iar paza era asigurată de o firmă specializată, inclusiv prin personal înarmat.

Hoții au reușit să plece și au rămas necunoscuți. O anchetă a fost demarată de autorități. Continuarea pe Mediafax Italia.