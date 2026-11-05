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Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat din nou la Arestul Central. Scandări și muzică în fața clădirii

Aproximativ 40 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat joi seara, 5 noiembrie, în fața Arestului Central din București, continuând manifestațiile de sprijin pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale.
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05 nov. 2026, 19:51, Social
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Participanții au scandat numele acestuia și au difuzat muzică la o boxă portabilă, îndreptată spre clădirea centrului de detenție.

Moment de liniște, urmat de muzică și scandări

Manifestația de joi seara a reunit aproximativ 40 de persoane în fața Arestului Central, unde susținătorii lui Călin Georgescu continuă să se întâlnească după decizia instanței de prelungire a arestării preventive.

La un moment dat, participanții au păstrat liniștea, înainte ca una dintre persoanele prezente să pornească o melodie la o boxă portabilă.

Dispozitivul a fost orientat către clădirea Arestului Central, iar ulterior manifestanții au început să scandeze: „Călin Georgescu este președinte”.

Acțiunea se înscrie în seria manifestațiilor organizate în sprijinul fostului candidat prezidențial, în contextul procedurilor judiciare care îl vizează.

Video: Rareș Mustață

Curtea de Apel București a prelungit arestarea preventivă

Protestele continuă după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale încearcă să obțină înlocuirea acestei măsuri cu una mai puțin restrictivă.

Prin cererea formulată în instanță, Georgescu solicită, în principal, plasarea în arest la domiciliu. În subsidiar, acesta cere să fie cercetat sub control judiciar.

Până la o nouă decizie a instanței, măsura arestării preventive rămâne în vigoare.

Video: Rareș Mustață

Un nou termen de judecată, luni, 9 noiembrie

Următoarea ședință în care va fi analizată cererea de înlocuire a arestului preventiv este programată luni, 9 noiembrie, de la ora 12:00.

Instanța urmează să examineze solicitarea fostului candidat și să decidă dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru modificarea măsurii preventive.

Între timp, susținătorii lui Călin Georgescu continuă să își manifeste public sprijinul în fața Arestului Central, unde au revenit și joi seara.

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