La Brașov, locurile de veci pot fi găsite cu ajutorul telefonului. Mormintele, localizate prin coduri QR

Noua platformă digitală, implementată de Primăria Brașov la Cimitirul Municipal, îi ajută pe cei care ajung mai rar la cimitir să găsească mormintele rudelor sau cunoscuților, fără să mai caute printre alei.

Primăria Brașov a anunțat joi că sistemul este deja funcțional. Localizarea se face prin intermediul panourilor interactive amplasate în cimitir și al codurilor QR, iar vizitatorii pot vedea direct pe telefon traseul până la mormânt.

Cum funcționează sistemul digital

Primarul Brașovului, George Scripcaru, a explicat că panoul interactiv funcționează deocamdată în interiorul clădirii administrației cimitirului, dar că în perioada următoare va fi instalat unul și în exterior.

Sistemul cuprinde o bază de date cu informații despre persoanele înmormântate și aparținătorii acestora.

„După ce am actualizat toate datele, după ce am cartografiat tot, acum știm tot ce este în cimitir, cine sunt aparținători, cine sunt persoanele decedate”, a precizat edilul.

Pentru găsirea unui mormânt, vizitatorii introduc numele persoanei decedate, iar pe ecran apare traseul până la locul de veci, marcat cu roșu, precum și imaginea mormântului. După scanarea unui cod QR, traseul poate fi urmărit și pe telefonul mobil.

Cum a fost realizată digitalizarea cimitirului

Pentru realizarea platformei, locurile de veci au fost fotografiate, scanate și introduse într-o bază de date, împreună cu informațiile necesare identificării lor. Datele au fost corelate cu evidențele administrației cimitirului și cu inscripțiile de pe monumentele funerare, iar platforma este disponibilă și online.

Proiectul de digitalizare cuprinde aproximativ 41.000 de locuri de veci și include Cimitirul Municipal și Cimitirul Șprenghi, cele două cimitire civile administrate de Primăria Brașov.

Potrivit cartografului Bogdan Andrei, realizatorul platformei, sistemul de la Brașov este o premieră în România, deoarece permite localizarea mormintelor prin intermediul panourilor interactive și transmiterea traseului până la locul de veci direct pe telefonul mobil, prin scanarea unui cod QR.

Proiectul a costat aproximativ 300.000 de lei.