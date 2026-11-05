Cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv, amânată de Tribunalul București. Care este data nou stabilită

Cristela Georgescu a reacționat după ce Tribunalul București a amânat pentru luni, 9 noiembrie, judecarea cererii prin care soțul său, Călin Georgescu, solicită înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar.
Aceasta a criticat modul în care unele televiziuni prezintă cazul, susținând că imaginile în care fostul candidat apare încătușat pot crea publicului impresia că acesta este vinovat.
Într-un mesaj public, Cristela Georgescu a numit situația soțului său o întoarcere în arest preventiv, explicând de ce instanța a decis să amâne judecarea cererii.
Potrivit acesteia, judecătoarea a solicitat un nou termen pentru a avea timp să studieze dosarul și motivarea hotărârii Curții de Apel București.
„Doamna judecător a solicitat amânarea pentru a avea timpul necesar să studieze temeinic dosarul, dar și motivarea hotărârii Curții de Apel București”, a transmis Cristela Georgescu, pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu.
Aceasta a precizat că cererea de înlocuire a arestului preventiv a fost depusă încă de luni, însă dosarul a ajuns la Tribunal abia miercuri după-amiază. Dosarul cuprinde 25 de volume și peste 10.000 de pagini, potrivit soției lui Călin Georgescu.
Un alt aspect semnalat de Cristela Georgescu este faptul că motivarea deciziei Curții de Apel București, prin care arestul preventiv al soțului său a fost prelungit cu încă 30 de zile, la solicitarea procurorilor, nu a fost încă pusă la dispoziția părților.
„Ne aflăm, așadar, în situația în care există deja o hotărâre definitivă de prelungire a arestării preventive (măsura pe care o consideram disproporționată, mai ales în condițiile în care instanța a apreciat anterior că poate fi aplicată o măsură mai puțin restrictivă, controlul judiciar), dar motivele care au dus la această soluție nu sunt încă disponibile pentru a putea fi analizate”, a scris aceasta.
„Unele televiziuni repetă obsesiv imaginile cu Călin încătușat și prezintă tendențios cererea de înlocuire a arestării preventive ca pe o încercare de «a scăpa din arest». În loc să informeze corect, îl prezintă publicului ca pe un infractor, inducând cu viclenie ideea de vinovăție”, a transmis soția acestuia.
„Precizăm că această cerere de înlocuire reprezintă exercitarea unui drept legal, garantat oricărei persoane care beneficiază de prezumția de nevinovăție”, a mai scris Cristela Georgescu.
Următorul termen pentru judecarea cererii de înlocuire a arestului preventiv este luni, 9 noiembrie, la ora 12:00. Călin Georgescu solicită ca măsura să fie înlocuită cu arestul la domiciliu sau, în subsidiar, cu controlul judiciar.
Călin Georgescu a fost adus joi dimineața la Tribunalul București, unde va fi judecată o nouă cerere prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, respectiv arest la domiciliu sau control judiciar.
Acesta se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.
De atunci, fostul candidat a încercat în repetate rânduri să obțină eliberarea, iar Tribunalul București a dat de fiecare dată decizii favorabile. Totuși, magistrații Curții de Apel București au întors ulterior aceste hotărâri.
Ancheta a început după o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta ar fi fost invitat să participe la o afacere cu tranzacții de metale prețioase, pentru care era necesară o linie de credit de 6 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să discute cu un om de încredere, Ionel Rusen. Acesta i l-ar fi prezentat, la rândul său, pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, care s-ar fi prezentat drept reprezentantul unei bănci din Elveția.
Pentru obținerea creditului, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut să plătească o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Georgescu.
Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul ar putea ajunge la 15 milioane de euro.
Creditul nu a mai fost acordat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut înapoi întreaga garanție, în valoare de 1,1 milioane de euro, însă nu și-a mai primit banii.
Până în prezent, Tribunalul București a decis de trei ori eliberarea fostului candidat sub o formă sau alta, iar Curtea de Apel București a stabilit definitiv, de fiecare dată, că ancheta DIICOT trebuie să continue cu cei doi inculpați în arest preventiv.
Prima situație a fost cea în care DIICOT a cerut arestarea preventivă. Tribunalul a respins propunerea, însă Curtea de Apel a admis-o și a emis mandate de arestare preventivă pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen.
A doua oară, Călin Georgescu a cerut înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Tribunalul i-a admis cererea, dar Curtea de Apel a respins ulterior decizia.
A treia situație a apărut la prelungirea arestului preventiv. Tribunalul București a respins propunerea DIICOT, însă Curtea de Apel a schimbat recent hotărârea, stabilind ca Georgescu să rămână în arest preventiv încă o lună.