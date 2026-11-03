Preot din Olt, arestat preventiv pentru abuzuri sexuale asupra a două minore. Bărbatul le-a trimis imagini explicite

Procurorii DIICOT din Olt au reținut luni bărbatul, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de operaţiuni cu materiale ce conţin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Conform autorităților, în perioada septembrie – octombrie a acestui an, bărbatul, care era preot în acest timp, a abordat prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, două victime minore, ambele în vârstă de 13 ani.

Acestora le-a solicitat, în cadrul unor apeluri video, să exercite practici sexuale solitare și să întrețină relaţii sexuale cu el.

În acest context, cunoscând vârsta victimelor, le-a trimis mai multe imagini cu conținut sexual explicit.

În urma perchezițiilor efectuate luni, procurorii DIICOT au găsit și ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor.

Marți, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Olt cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 zile.