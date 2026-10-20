Minoră de 14 ani dintr-un centru din Iași, obligată să se prostitueze. Infractorii le ofereau droguri minorilor instituționalizați

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, o minoră, de 14 ani, instituționalizată, ar fi fost recrutată și transportată, prin intermediul și cu sprijinul altor minore, tot instituționalizate, în diferite locații, din localitatea Verșeni sau din împrejurimi, unde ar fi fost determinată să întrețină relații sexuale contra cost”, informează, marți, DIICOT Iași.

Potrivit procurorilor, mai multe persoane cercetate ar fi racolat, în același scop, și alte victime, din același centru și tot cu sprijinul unor minore instituționalizate.

De asemenea, în acest context, în centru ar fi fost introduse diferite cantități de canabis și substanțe cristaline, care ar fi fost distribuite pentru consumul propriu, al minorilor instituționalizați, potrivit procurorilor.

Marți, aceștia au descins la 14 adrese din județul Iași, atât în locuințele unor persoane fizice, cât și la centrul de minori pentru percheziții.

Cei implicați vor fi audiați, marți, la sediul DIICOT Iași.

Procurorii fac cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, deținere de droguri de risc și mare risc pentru consum propriu, fără drept și trafic de droguri de risc și mare risc.