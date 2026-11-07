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Avocatul care l-a apărat pe ucigașul lui Tupac a fost găsit mort la domiciliul său din Las Vegas

Avocatul Michael Sanft, în vârstă de 55 de ani, care l-a apărat pe cel care l-a ucis pe rapperul Tupac Shakur, a fost găsit mort sâmbătă dimineața la domiciliul său din Las Vegas.
Avocatul care l-a apărat pe ucigașul lui Tupac a fost găsit mort la domiciliul său din Las Vegas
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Ioana Târziu
07 nov. 2026, 15:12, Știri externe
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Cauza morții este încă nedeterminată, dar nu pare a fi suspectă, potrivit poliției locale.

Michael Sanft a devenit cunoscut în ultimele săptămâni în timpul procesului de mare amploare al lui Duane Keffe D Davis, privind uciderea lui Tupac în 1996.

Potrivit Le Figaro, avocatul l-a apărat pe fostul membru al South Side Compton Crips, o bandă dintr-un cartier rău famat din Los Angeles, care a fost acuzat, la 30 de ani după fapte, că ar fi ordonat uciderea rapperului.

Davis a fost condamnat pe 13 octombrie la închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată timp de 40 de ani.

Chiar înainte de pronunțarea sentinței, Michael Sanft anunțase decizia clientului său de a face apel.

Potrivit acuzării, uciderea lui Tupac a fost consecința conflictului dintre două bande de stradă din zona Los Angeles: South Side Compton Crips, în cadrul căreia Davis se descria drept lider, și Mob Piru, grupare asociată cu Tupac Shakur, Suge Knight și Death Row Records.

Autoritățile americane îl suspectau de mult timp pe Duane Davis de implicare în uciderea lui Tupac, dar nu dispuneau de suficiente probe pentru a-l inculpa.

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