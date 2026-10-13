Sentință în unul dintre cele mai celebre cazuri nerezolvate din SUA: cel puțin 40 de ani de închisoare pentru uciderea lui Tupac

Sentința marchează un moment major într-unul dintre cele mai cunoscute dosare de crimă rămase nerezolvate timp de aproape trei decenii în Statele Unite, potrivit Reuters.

Davis, în vârstă de 63 de ani, fusese găsit vinovat în luna august pentru omor de gradul întâi. Sentința a fost pronunțată marți într-un tribunal din Las Vegas.

Dosarul privește atacul din 7 septembrie 1996, când Tupac Shakur, unul dintre cei mai influenți artiști din istoria hip-hop-ului, a fost împușcat în timp ce se afla pe scaunul din dreapta al unui SUV condus de Marion „Suge” Knight, șeful casei de discuri Death Row Records.

Rapperul a fost lovit de patru gloanțe și a murit în spital șase zile mai târziu. Avea 25 de ani.

Sora lui Tupac, mărturie în lacrimi în fața instanței

Înaintea pronunțării pedepsei, Sekyiwa Shakur, sora mai mică a artistului, a vorbit în fața judecătoarei Carli Kierny despre fratele său și despre felul în care acesta fusese crescut de mama lor.

Ea a declarat că mama lor îl educase pe Tupac în spiritul activismului pentru drepturile omului și îl tratase ca pe un om capabil să schimbe lumea.

„El a crezut-o. A ieșit în lume ca să facă asta. Și cred că ar fi făcut-o”, a spus Sekyiwa Shakur.

Judecătoarea s-a adresat la rândul său direct lui Davis, respingând argumentele acestuia potrivit cărora viața și comportamentul său s-ar fi schimbat față de anii ’90.

„Nu poți să iei un om de lângă familia lui”, a spus Carli Kierny, referindu-se la Tupac Shakur, adăugând: „Lumea nu l-a uitat niciodată”.

O răzbunare după o bătaie într-un cazinou

Potrivit acuzării, uciderea lui Tupac a fost consecința conflictului dintre două bande de stradă din zona Los Angeles: South Side Compton Crips, în cadrul căreia Davis se descria drept lider, și Mob Piru, grupare asociată cu Tupac Shakur, Suge Knight și Death Row Records.

În seara de 7 septembrie 1996, membrii celor două tabere se aflau în Las Vegas pentru meciul de box pentru titlul mondial la categoria grea dintre Mike Tyson și Bruce Seldon.

În interiorul cazinoului MGM Grand a izbucnit o altercație în timpul căreia nepotul lui Davis a fost agresat de Tupac și membri ai anturajului acestuia.

Procurorii au susținut că Davis a organizat ulterior o acțiune de răzbunare. Acesta și-ar fi luat nepotul și alți doi bărbați într-un Cadillac alb și ar fi plecat în căutarea lui Tupac și Suge Knight.

Davis declarase anterior anchetatorilor că le-a dat o armă celor doi bărbați aflați pe bancheta din spate. După ce Cadillacul a ajuns în trafic lângă automobilul în care se aflau Tupac și Knight, unul dintre ocupanții mașinii a deschis focul.

Cine a tras în Tupac rămâne o întrebare fără răspuns

Deși Davis a fost condamnat pentru organizarea crimei, ancheta nu a stabilit în mod concludent cine a apăsat efectiv pe trăgaci.

El nu a fost acuzat că ar fi tras gloanțele care l-au ucis pe rapper. Legislația statului Nevada permite însă tragerea la răspundere pentru omor a unei persoane care participă la comiterea crimei chiar dacă nu este autorul material al împușcăturilor.

Procurorii nu au desemnat oficial un presupus trăgător. Ceilalți trei bărbați care se aflau în Cadillac împreună cu Davis în noaptea atacului au murit între timp.

Suge Knight a suferit atunci doar o rană minoră provocată de un fragment de glonț. În prezent, acesta execută o pedeapsă de 28 de ani de închisoare într-un dosar separat de omor voluntar.

Propriile declarații l-au adus în centrul anchetei

Autoritățile americane îl suspectau de mult timp pe Duane Davis de implicare în uciderea lui Tupac, dar nu dispuneau de suficiente probe pentru a-l inculpa.

Situația s-a schimbat după ce fostul lider de bandă a început să vorbească public despre evenimente, inclusiv în apariții în presă și în cartea sa, „Compton Street Legend”.

Declarațiile sale publice, alături de înregistrările unor întâlniri confidențiale cu anchetatorii, au devenit elemente centrale ale dosarului construit de procurori.

Davis a fost arestat în 2023, la aproape 27 de ani după moartea rapperului. El a anunțat că va contesta condamnarea.

Moartea lui Tupac Shakur a devenit unul dintre episoadele definitorii ale istoriei hip-hop-ului american din anii ’90, amplificând percepția asupra violenței asociate scenei rap din acea perioadă și fiind legată de celebra rivalitate dintre scenele East Coast și West Coast.