Flăcările fac ravagii pe coasta Californiei. Vântul de până la 110 km/h amenință să extindă incendiile

Cel puțin șase proprietăți de lux au fost cuprinse de incendiile care afectează coasta sudică a Californiei, potrivit informațiilor publicate de Deutsche Welle, care citează AP și AFP.

Unul dintre principalele focare este incendiul Norte, care a izbucnit în orașul de coastă San Clemente și a fost împins de vânt către San Juan Capistrano, o comunitate prosperă din Orange County.

Orange County Fire Authority a anunțat că flăcările au afectat aproximativ 465 de acri, echivalentul a circa 188 de hectare. Cel puțin patru locuințe din San Juan Capistrano au fost afectate.

Coloane de fum negru puteau fi observate de la distanțe mari, în timp ce echipele de intervenție încercau să limiteze avansul rapid al incendiului.

Pompierii acționează atât de la sol, cât și din aer, iar autoritățile au cerut populației să evite zonele afectate pentru a nu îngreuna operațiunile de intervenție.

Rafale de până la 110 km/h

Condițiile meteorologice contribuie semnificativ la extinderea incendiilor. Vânturile intense Santa Ana, umiditatea redusă și temperaturile neobișnuit de ridicate creează un mediu favorabil propagării rapide a flăcărilor.

Serviciul Național de Meteorologie din SUA a avertizat asupra unui risc ridicat de incendii de mari proporții și de extindere rapidă a focului, în special în comitatele Los Angeles și Ventura, precum și în zonele muntoase și deluroase din San Luis Obispo și Santa Barbara.

În regiunile montane au fost înregistrate rafale de aproximativ 80-110 km/h, în timp ce în zonele de coastă și în văi viteza vântului a ajuns la aproximativ 55-90 km/h.

Mii de oameni au rămas fără electricitate

Autoritățile au recurs și la întreruperea preventivă a alimentării cu energie electrică în unele zone, pentru a reduce riscul producerii unor scântei care ar putea declanșa sau alimenta noi incendii în condițiile vântului puternic.

Măsura a lăsat mii de locuitori fără curent electric. În același timp, mii de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor.

Riscul nu a trecut, meteorologii avertizând că vântul, aerul uscat și temperaturile ridicate pot favoriza în continuare apariția și extinderea rapidă a incendiilor.