Thomas Markle a apărut în fața instanței din Tampa într-un scaun cu rotile.

Avocații săi nu au contestat concluziile psihiatrului, potrivit cărora acesta înțelege natura acuzațiilor și consecințele unei eventuale condamnări.

Markle a fost arestat de FBI pe 6 noiembrie, într-un centru rezidențial pentru vârstnici specializat în îngrijirea persoanelor cu demență.

Markle, identificat în imagini compromițătoare datând în urmă cu mai multe decenii

Anchetatorii au descoperit aproximativ 78 de obiecte, printre care negative fotografice, diapozitive și cărți, într-un spațiu de depozitare pe care acesta l-ar fi închiriat în Los Angeles. FBI susține că materialele conțineau imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor.

Potrivit documentelor din anchetă, martorii l-au identificat în mod pozitiv pe Markle în două dintre imagini. Bărbatul fotografiat ar avea între 30 și 40 de ani, ceea ce sugerează că presupusele fapte ar fi avut loc cu mai multe decenii în urmă.

Markle a calificat acuzațiile drept „minciuni dezgustătoare”. La începutul acestei luni, instanța a dispus menținerea sa în arest preventiv, după ce ar fi îndepărtat un dispozitiv de monitorizare a locației.

Următoarea audiere este programată pentru începutul lunii decembrie. Procesul ar urma să aibă loc în California, statul în care a fost formulată acuzația federală.

Ancheta continuă și în Filipine

Cazul are o componentă și în Filipine, unde Thomas Markle a locuit până în luna mai, după ce s-a mutat în această țară anul trecut, în urma mai multor accidente vasculare cerebrale.

Luni, poliția filipineză a solicitat procurorilor să formuleze acuzații împotriva sa pentru deținerea și intenția de distribuire a materialelor cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Anchetatorii au obținut luna trecută un mandat pentru examinarea unor dispozitive ridicate din fosta locuință a lui Markle. Patru cutii cu materiale, inclusiv calculatoare, telefoane, hard diskuri și casete video vechi, au fost predate poliției de Thomas Markle Jr., fratele vitreg al ducesei.

Meghan Markle a rupt legătura cu tatăl său

Meghan Markle nu mai are o relație cu tatăl său din 2018, anul în care s-a căsătorit cu prințul Harry. Thomas Markle nu a participat la nunta regală de la Londra.

Potrivit BBC, ducesa a întrerupt complet contactul cu tatăl său anul trecut și i-ar fi transmis că ea și autoritățile știau despre presupusele abuzuri asupra unor fete minore.

Într-o declarație publică anterioară, Meghan a confirmat existența unei scrisori adresate tatălui său și a spus că este „profund tulburată”, transmițându-și gândurile către copiii care ar fi putut fi victime.

Meghan a explicat și de ce a limitat contactul tatălui său cu familia, inclusiv cu cei doi copii ai săi și ai prințului Harry.