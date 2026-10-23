Copil de 1 an din SUA, împușcat mortal de un polițist în timpul unei misiuni. Poliția a publicat imagini

O anchetă condusă de autoritățile statale nu a constatat nicio faptă penală din partea ofițerului, însă avocatul familiei susține că a fost vorba de un abuz de forță, potrivit Associated Press.

Departamentul de Siguranță Publică din Mississippi a făcut publice joi imagini care arată momentul împușcăturilor, înregistrate de camerele purtate pe corp de mai mulți ofițeri de poliție, printre care și Foster, polițistul în grad de sergent care l-ar fi împușcat pe copil în timpul misiunii.

Kohen Wiley, băiețelul de doar un an a fost ucis în luna iunie, când sergentul Hunter Foster, ofițer de poliție din Senatobia, a tras cu arma asupra unui vehicul în mișcare, în timp ce răspundea la un apel privind un furt dintr-un magazin. Familia lui Kohen susține că imaginile înregistrate în timpul incidentului fatal arată că folosirea armei nu a fost justificată.

Ce se vede în imagini?

Grupul de polițiști se afla la magazinul Walmart din orașul Senatobia, din pentru a interveni în urma unui incident fără legătură cu acesta, potrivit unui raport al Biroului de Investigații din Mississippi. Un angajat al Walmart i-a avertizat apoi că două femei fug din magazin.

Înregistrările video o arată pe mama băiețului de un an, Vellesiya Wiley, ținându-l pe Kohen în brațe în timp ce ea și prietena ei traversează în fugă parcarea și urcă în mașina lor. Cinci polițiști se apropie de mașina parcată cu armele scoase. Mașina dă înapoi și se lovește de un autoturism parcat în apropiere, în timp ce polițiștii somează șoferița să se oprească.

Mașina accelerează apoi înainte în timp ce Foster pășește spre ea, chiar în fața mașinii, cu arma scoasă. Roțile se îndepărtează de el, iar acesta pare să-și pună mâinile pe capotă în timp ce sare din calea mașinii.

Polițistul trage cu arma, spărgând geamul din partea pasagerului din față, unde Kohen, băiețelul de 1 an, stătea așezat în poala mamei sale. Mașina continuă să se îndepărteze înainte ca înregistrarea video se întrerupe.

Procurorul afirmă cu utilizarea forței a fost „adecvată”

Biroul procurorului general din Mississippi a declarat, săptămâna aceasta, că ancheta, care a durat câteva luni, a concluzionat că utilizarea forței de către Foster a fost adecvată. Avocatul lui Foster, Martin Zummach, a afirmat că sergentul „nu a avut de ales” decât să tragă asupra vehiculului, deoarece acesta era pe punctul de a-l lovi.

Ben Crump, un avocat specializat în drepturile civile care reprezintă familia lui Kohen, a declarat că Foster nu se afla în pericol în momentul în care a tras focul de armă care l-a ucis pe copilul de un an. Avocatul a afirmat că înregistrarea video arată că Foster a tras acel foc de armă din partea pasagerului mașinii.

„O palmă peste față”

Kohen ar fi împlinit doi ani la începutul lunii noiembrie, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, avocatul care reprezintă familia lui Kohen. „Cuvântul «justificat» m-a bântuit”, a spus bunica maternă a lui Kohen, Veronica Roberson, în timpul conferinței de presă. „Nu există nicio justificare pentru asta.” Roberson a spus că a aflat de la știri că statul l-a absolvit de vină pe ofițer și că a văzut, de asemenea, fragmente din înregistrarea video care au fost divulgate online, miercuri. Ea a calificat lipsa unei notificări din partea biroului procurorului general și divulgarea înregistrării drept o „palmă peste față” pentru familia sa. Cele două femei ar fi furat scutece din magazin

Vellesiya Wiley a negat anterior că ea și prietena ei ar fi furat scutece din magazin, iar cele două nu au fost puse sub acuzare, potrivit dosarelor instanțelor.

„Scutecele sunt ceva de care o mamă are nevoie pentru copilul ei. Scutecele nu ar trebui niciodată să coste viața unui bebeluș. Această decizie transmite mesajul că viața unui băiețel de culoare nu este la fel de valoroasă ca scutecele albe în care este înfășat”, spune avocatul familiei.

Au fost trase mai multe focuri de armă. Avocatul sergentului, Martin Zummach a precizat că polițistul „memoria musculară” l-a determinat pe Foster să tragă și alte focuri.

„Cel care a trecut prin geamul lateral și care a stârnit atâta agitație? Asta pentru că se mișca foarte repede”, susține avocatul

Ce spun experții

John P. Gross, expert în utilizarea forței de către poliție împotriva vehiculelor în mișcare, a oferit o explicație asemănătoare pentru cel de-al treilea foc de armă. Acesta a precizat că este nevoie de o secundă sau două pentru ca cineva să-și dea seama că trebuie să înceteze să tragă. Totuși, a spus el, sergentul nu ar fi trebuit să-și scoată arma și să se poziționeze în fața mașinii încă de la început.

„Nu ar fi trebuit niciodată să se pună într-o poziție în care ar fi putut fi lovit”, a spus Gross, adăugând că o acuzație de furt din magazin nu justifica „utilizarea forței letale împotriva unui suspect care fugea”.

Gross a spus că, pe măsură ce mașina accelera, el s-a dat la o parte: „Așadar, nu poate pretinde că era în pericol de a fi lovit de mașină în momentul în care a tras. Mașina trecuse deja pe lângă el.”

Însă Charles „Joe” Key, un fost locotenent de poliție din Baltimore care intervine frecvent ca martor expert în cazuri privind folosirea forței de către poliție, a precizat că șoferul mașinii părea să folosească vehiculul pentru a comite o „agresiune cu o armă mortală”. Prietena lui Vellesiya Wiley, care conducea vehiculul, nu a fost pusă sub acuzare.

„Polițistul care a tras a scăpat la limită de a fi călcat de mașină și părea să fi atins mașina în timp ce se deplasa. Folosirea armei a fost, din punct de vedere obiectiv, justificată”, a declarat Key.