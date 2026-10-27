Operațiune de amploare lângă Hanovra după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni. Polițiștii au deschis focul

Totul s-a petrecut luni seară, cu puțin timp înainte de miezul nopții, în Neustadt am Rübenberge, o localitate din landul Saxonia Inferioară, situată în apropiere de Hanovra, relatează Bild.

Potrivit informațiilor preliminare, un autoturism BMW a intrat într-un grup de persoane. Între patru și cinci oameni au fost răniți, iar unii dintre ei au suferit leziuni grave și au fost transportați la spital.

Niciuna dintre victime nu se află însă în pericol de moarte, conform informațiilor disponibile marți dimineață.

Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul nu au fost deocamdată stabilite. Poliția investighează inclusiv modul în care s-au desfășurat evenimentele și identitatea tuturor persoanelor implicate.

Primele informații ale anchetatorilor indică faptul că persoanele implicate s-ar fi cunoscut. Nu este clar, în acest stadiu, care a fost motivul incidentului.

Polițiștii au tras asupra mașinii

Intervenția forțelor de ordine a fost rapidă deoarece, în apropierea locului în care s-a produs incidentul, polițiștii desfășurau o acțiune obișnuită de control în trafic.

Agenții au observat ce se întâmpla și au intervenit pentru a opri autoturismul, fiind trase focuri de armă asupra mașinii. Vehiculul a rămas la locul incidentului, însă persoana sau persoanele aflate în acesta au reușit să fugă pe jos.

Autoritățile germane au declanșat ulterior o operațiune de amploare pentru găsirea celor căutați. La intervenție au participat numeroși polițiști, inclusiv echipe puternic înarmate.

În operațiunea de căutare au fost mobilizate și un elicopter al poliției, precum și un câine de serviciu.

Zona în care s-a produs incidentul a fost izolată timp de mai multe ore, astfel încât criminaliștii să poată strânge probe și să reconstituie succesiunea evenimentelor.

Autoritățile nu stabiliseră până marți dimineață dacă intrarea mașinii în grupul de persoane a reprezentat un atac deliberat și nici câte persoane se aflau în vehicul. Poliția a precizat că desfășurarea exactă a incidentului și rolul celor implicați fac în continuare obiectul anchetei.