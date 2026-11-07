Un nou incident în Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a luat foc după ce a lovit o mină marină

Nu au fost comunicate informații privind eventuale victime, iar nava ar fi în prezent imobilizată, potrivit Le Figaro.

Joi, forțele armate iraniene au susținut că cinci petroliere și un remorcher au luat foc în regiunea strategică a Strâmtorii Ormuz, aflată în centrul conflictului dintre Teheran și Washington.

Agențiile de securitate maritimă nu au confirmat această serie de incidente, în timp ce Washingtonul asigură, la rândul său, că a dezamorsat în mare parte strâmtoarea.

Iranul revendică controlul asupra acestei rute maritime, prin care tranzita o cincime din hidrocarburile la nivel mondial înainte de izbucnirea războiului, la sfârșitul lunii februarie, în urma atacurilor israeliano-americane asupra Teheranului.

De asemenea, Iranul vizează în mod regulat navele care se aventurează în această zonă fără permisiunea sa, de-a lungul coastei Omanului.