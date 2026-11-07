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Un nou incident în Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a luat foc după ce a lovit o mină marină

Un petrolier a luat foc, sâmbătă, după ce a lovit o mină marină în partea estică a Strâmtorii Ormuz, a anunțat Marina iraniană, potrivit presei iraniene. Incidentul ar fi avut loc după ce nava a ignorat „avertismente repetate” și și-a dezactivat sistemele de comunicații.
Un nou incident în Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a luat foc după ce a lovit o mină marină
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
07 nov. 2026, 15:52, Știri externe
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Nu au fost comunicate informații privind eventuale victime, iar nava ar fi în prezent imobilizată, potrivit Le Figaro.

Joi, forțele armate iraniene au susținut că cinci petroliere și un remorcher au luat foc în regiunea strategică a Strâmtorii Ormuz, aflată în centrul conflictului dintre Teheran și Washington.

Agențiile de securitate maritimă nu au confirmat această serie de incidente, în timp ce Washingtonul asigură, la rândul său, că a dezamorsat în mare parte strâmtoarea.

Iranul revendică controlul asupra acestei rute maritime, prin care tranzita o cincime din hidrocarburile la nivel mondial înainte de izbucnirea războiului, la sfârșitul lunii februarie, în urma atacurilor israeliano-americane asupra Teheranului.

De asemenea, Iranul vizează în mod regulat navele care se aventurează în această zonă fără permisiunea sa, de-a lungul coastei Omanului.

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