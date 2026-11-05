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Două petroliere și un remorcher au luat foc în Strâmtoarea Ormuz. Unul dintre petroliere ar fi lovit o mină

Două petroliere și un remorcher au fost cuprinse de flăcări în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat joi presa iraniană, citând Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).
Două petroliere și un remorcher au luat foc în Strâmtoarea Ormuz. Unul dintre petroliere ar fi lovit o mină
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
05 nov. 2026, 07:41, Știri externe
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Potrivit agenției de presă Fars, unul dintre petroliere ar fi lovit o mină marină, în timp ce al doilea a luat foc din motive care nu au fost precizate. Informațiile nu au putut fi verificate independent.

Potrivit relatărilor preluate de Reuters, cele două petroliere au fost implicate în incidente separate, după ce ar fi încercat să tranziteze rute considerate neautorizate de autoritățile iraniene.

Primul petrolier ar fi lovit o mină în timp ce traversa un culoar situat la sud de strâmtoare. Într-un alt incident, un al doilea petrolier, de mari dimensiuni, a luat foc în timp ce părăsea o rută din partea de est a zonei maritime.

Un remorcher care s-a apropiat de cea de-a doua navă pentru a participa la operațiunile de stingere a incendiului a fost cuprins, la rândul său, de flăcări, potrivit informațiilor transmise de IRGC.

Deocamdată, autoritățile iraniene nu au oferit informații despre identitatea navelor, pavilionul acestora sau eventuale victime.

Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul petrolului

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale, asigurând legătura dintre Golful Persic și Golful Oman.

Zona a fost scena mai multor incidente maritime în ultimele luni, pe fondul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite. Washingtonul a acuzat în repetate rânduri Teheranul că se află în spatele atacurilor asupra navelor comerciale care tranzitează regiunea.

Informațiile privind cele mai recente incendii au fost transmise de presa iraniană, însă nu au fost confirmate independent.

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