Papa Leon, aflat în recuperare medicală se va întoarce în America Latină pentru o vizită de 12 zile

Papa Leon, născut în SUA, se întoarce, în Peru, unde a trăit timp de două decenii ca preot misionar și a învățat să fie păstorul care este astăzi. Papa deține cetățenia peruană și este atât de atașat de poporul peruan încât le-a adresat un salut în spaniolă de la balconul Bazilicii Sfântul Petru în noaptea alegerii sale, relatează AP.

Leon merge și în Argentina, patria predecesorului său, Papa Francisc, căruia Leon îi datorează pontificatul său. Va fi un fel de întoarcere acasă și acolo, deoarece Francisc nu s-a mai întors niciodată în Argentina după alegerea sa din 2013, lăsând o moștenire complicată pe care Leon va trebui acum să o gestioneze.

Papa își începe călătoria vineri în Uruguay, cea mai puțin catolică și cea mai seculară țară din toată America Latină, unde nici măcar marile sărbători catolice nu își primesc cuvenitele zile: Crăciunul în Uruguay este oficial „Ziua Familiei”, iar Săptămâna Mare este „Săptămâna Turismului”.

Se așteaptă ca Papa Leon să atragă mulțimi uriașe

Cu toate acestea, se așteaptă ca Papa Leon să atragă mulțimi uriașe pe parcursul călătoriei sale și probabil va ridica probleme care preocupă pontificatul său: nedreptatea economică, situația dificilă a popoarelor indigene și a Amazonului și moștenirea cumplită a bisericii privind abuzurile sexuale din partea clerului.

Dar mulți ochi vor fi ațintiți asupra lui Leon însuși pentru că a confirmat această călătorie istovitoare atât de curând după operația din 13 octombrie pentru a-i extirpa o tumoare canceroasă din plămân.

Când medicii au anunțat că Papa nu mai are nevoie de tratament suplimentar, au spus, de asemenea, că nu există niciun motiv pentru care să nu poată participa la călătoria din perioada 6-17 noiembrie. Aceasta include mai multe zboruri cu avionul și două zboruri cu elicopterul, care acoperă 31.000 de kilometri, cea mai lungă călătorie din pontificatul lui Leon.