Roma și împrejurimile sale, zguduite de 19 explozii în câteva luni. Anchetatorii suspectează un război între grupările criminale

Bombele, cunoscute în Italia sub denumirea de „bombe carta”, sunt dispozitive improvizate, relativ ușor de fabricat și greu de urmărit până la autorii lor. Toate au fost detonate noaptea, provocând în principal pagube materiale, relatează publicația Il Post. Exploziile au distrus intrări de clădiri, au spart ferestre și au avariat mașini parcate în apropiere. Într-un incident anterior, un locatar din Casal Bruciato a fost rănit de schije.

Două explozii la un bar din Castelverde. Camerele au surprins un bărbat pe scuter

Cele mai recente atacuri au avut loc în noaptea de 2 spre 3 noiembrie, în Castelverde, la periferia estică a Romei. Două bombe au explodat în apropierea barului Monkey, de pe strada Massa San Giuliano, provocând distrugeri în interiorul și exteriorul localului. Nu au fost raportate persoane rănite.

Potrivit La Repubblica, camerele de supraveghere au surprins un bărbat sosind pe un scuter și amplasând două obiecte în apropierea barului, înaintea exploziilor. Identitatea acestuia și implicarea sa în atac nu au fost stabilite oficial.

Cu o noapte înainte, alte două dispozitive au avariat intrările unor blocuri din Casal Bruciato și Tor Bella Monaca, inclusiv ușile unor apartamente de la parter. Nici în aceste incidente nu au existat răniți. Atacuri asemănătoare au fost înregistrate în Centocelle, Cinecittà, San Basilio, Alessandrino și alte cartiere periferice, dar și în localități precum Ciampino.

Lupta pentru controlul traficului de droguri, una dintre ipotezele anchetatorilor

Autoritățile italiene verifică dacă exploziile fac parte dintr-o confruntare între grupări criminale care încearcă să își extindă influența în estul Romei. Timp de decenii, o parte importantă a traficului de droguri din această zonă a fost controlată de clanul Senese, condus de Michele Senese, supranumit „O’ Pazzo”.

Acesta execută o pedeapsă de 30 de ani de închisoare, devenită definitivă în 2017, pentru omor. Organizația sa a fost vizată în ultimii ani de mai multe anchete antimafia și operațiuni ale poliției. Arestările au slăbit rețeaua criminală, iar anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca grupări rivale să încerce să preia controlul unor zone de trafic.

Pizzini nelle scarpe e codici segreti. Così Michele Senese ha continuato a comandare Roma dal carcere https://t.co/s9A6grVznZ https://t.co/vNg4K3kFqw — Roma Today (@romatoday) October 3, 2026

Gianpiero Cioffredi, reprezentant al organizației antimafia Libera, a declarat pentru revista La Via Libera că în spatele atentatelor s-ar putea afla atât grupări tinere care caută independența, cât și membri ai vechilor organizații care încearcă să își reafirme influența. Potrivit acestuia, mai multe afaceri vizate ar avea legături cu persoane din mediul infracțional. Autoritățile nu au stabilit însă cine se află în spatele exploziilor.

Autoritățile cer măsuri suplimentare de securitate

Seria atentatelor a ajuns pe agenda prefectului Romei, Lamberto Giannini, care a discutat situația cu reprezentanții poliției, carabinierilor și Gărzii Financiare. Administrația sectorului VI a cerut instituirea unor măsuri sporite de securitate în Tor Bella Monaca, unul dintre cartierele afectate. Locuitorii au organizat și proteste împotriva violenței, inclusiv un marș cu torțe la Castelverde. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă dispozitivele au fost amplasate de aceleași persoane și dacă atacurile sunt legate de disputa pentru controlul teritoriilor.