Alertă de călătorie pentru români. MAE recomandă evitarea zonelor în care vor avea loc proteste în Franța

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că joi este anunțată o grevă interprofesională națională, însoțită de manifestații pe întreg teritoriul Franței.

Potrivit MAE, sunt posibile perturbări ale activității în următoarele sectoare: transportul public și feroviar, transportul aerian și serviciile aeroportuare, educația, administrația publică, unitățile spitalicești și serviciile medicale, circulația rutieră.

Cetățenilor români le este recomandat să evite zonele în care au loc manifestații, să respecte indicațiile autorităților locale și să își planifice din timp deplasările.

Cetățenii români pot consulta aplicația SNCF Connect pentru informații despre traficul feroviar în timp real. Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și linii internaționale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru rețeaua RATP (transportul în comun în Paris și regiunea pariziană), aplicația Bonjour RATP urmărește perturbările în timp real și sugerează rute alternative. Informațiile despre traficul RATP sunt disponibile și pe site-ul oficial.

entru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor și pentru a verifica informațiile oferite de operatorii și companiile pentru liniile aeriene la care au planificate călătoriile, cetățenii români sunt rugați să consulte site-ul aeroporturilor din localitatea de destinație/plecare din Franța.

MAE informează cetățenii români că aceștia pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de urgență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel: