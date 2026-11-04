Tone de plumb topite ilegal la Sibiu, inclusiv pentru uși de radiologie/Dorin Cioabă, vizat de percheziții. Aproximativ cinci tone de plumb, descoperite la locuința sa

UPDATE ora 22:39 – Dorin Cioabă, în atenția autorităților. Aproximativ cinci tone de plumb, găsite la domiciliul său

Locuința din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor, s-ar număra printre imobilele vizate de perchezițiile desfășurate în cadrul anchetei privind prelucrarea plumbului, potrivit imaginilor surprinse în timpul intervenției autorităților.

Conform informațiilor apărute în urma verificărilor, Cioabă ar fi deținut o instalație artizanală utilizată pentru prelucrarea plumbului și transformarea acestuia în lingouri. Inspectorii Gărzii de Mediu ar fi descoperit la domiciliul său aproximativ cinci tone de plumb și alte 200 de kilograme de aluminiu.

În timpul verificărilor, lui Dorin Cioabă i s-ar fi făcut rău, fiind solicitată intervenția unui echipaj de prim-ajutor medical la locuința acestuia.

Știrea inițială:

Cinci echipe de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, din București și Sibiu, au participat la o acțiune de amploare, alături de polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu.

Verificările au vizat mai multe proprietăți private, unde existau suspiciuni privind depozitarea și prelucrarea ilegală a deșeurilor. Controalele au fost efectuate în baza unor mandate de percheziție.

În urma intervenției, autoritățile au confiscat cinci tone de deșeuri de plumb și 200 de kilograme de aluminiu, au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 255.000 de lei și au dispus suspendarea activităților desfășurate fără autorizațiile necesare.

Plumb topit în instalații artizanale și transformat în lingouri și uși de radiologie

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, comisarii au identificat un circuit de colectare, depozitare și prelucrare a deșeurilor metalice care funcționa fără documentele de reglementare impuse de legislația de mediu.

Plumbul era topit în instalații improvizate și transformat în produse destinate comercializării, printre care lingouri și chiar uși utilizate în radiologie.

De asemenea, au fost descoperite cantități de metale neferoase pentru care persoanele verificate nu dețineau documente justificative privind proveniența.

Autoritățile precizează că astfel de activități pot depăși sfera contravențiilor de mediu și pot avea implicații penale, motiv pentru care verificările au fost realizate în colaborare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Șeful Gărzii de Mediu avertizează asupra vulnerabilităților legislative

Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, consideră că intervențiile autorităților trebuie completate de modificări legislative care să împiedice valorificarea deșeurilor provenite din activități ilegale.

„Un fenomen infracțional complex cum este cel al gestionării ilegale a deșeurilor poate fi combătut doar prin abordarea penală. Putem observa faptul că acțiunile împotriva infracțiunilor de mediu au reprezentat o prioritate în ultimii ani și le mulțumesc colegilor din cadrul MAI pentru excelenta colaborare”, a declarat Andrei Corlan.

Acesta a atras atenția și asupra dificultăților de monitorizare a tranzacțiilor cu deșeuri.

„Nu putem însă ignora ceea ce am mai declarat: legislația națională este încă vulnerabilă în ceea ce privește monitorizarea tranzacțiilor cu deșeuri provenite de la persoane fizice! De aceea, baza noastră de expertiză din teren este atât de valoroasă. Poate contribui la promovarea de politici publice care să decupleze acești făptuitori de la capacitatea de a valorifica ușor rezultatul activităților ilegale”, a mai afirmat comisarul general.

Acțiunea din județul Sibiu face parte din seria operațiunilor „Jupiter”, prin care autoritățile urmăresc combaterea activităților ilegale, inclusiv a celor care vizează gestionarea și valorificarea deșeurilor.