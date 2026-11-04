Pericol pe Autostrada A1, după ce o cisternă cu acid sulfuric s-a răsturnat. Trafic deviat între Sebeș și Sibiu/Șoferul a fost descarcerat

UPDATE ora 22:59 Șoferul cisternei cu acid sulfuric, descarcerat și predat medicilor

Persoana rămasă încarcerată în urma accidentului produs pe Autostrada A1, în zona Sebeș – Sibiu, unde o cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat, a fost descarcerată și predată echipajelor medicale, fiind conștientă și cooperantă, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit instituției, verificările efectuate la locul accidentului nu au evidențiat scurgeri de acid sulfuric din cisternă. La intervenție participă pompieri din cadrul Detașamentului Alba Iulia, sprijiniți de o autospecială de stingere și un echipaj specializat CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear) din cadrul ISU Sibiu.

„Persoana a fost descarcerată și predată echipajelor medicale, conștientă, cooperantă. Se intervine în continuare pentru izolarea zonei până la efectuarea cercetării la fața locului de către echipajul CBRN”, a transmis IGSU.

Știrea inițială:

Din cauza riscului unor scurgeri de substanțe periculoase, circulația pe sensul Sebeș-Sibiu a fost închisă și deviată prin nodul rutier Sebeș, potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara.

Cisterna a traversat parapetul median și s-a răsturnat

Accidentul s-a produs la kilometrul 299+800 al Autostrăzii A1 și a implicat un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă-cisternă.

Potrivit DRDP Timișoara, vehiculul transporta acid sulfuric, substanță clasificată drept marfă periculoasă, cu indicativul ADR 80/1830.

Ansamblul rutier circula pe direcția Sibiu–Sebeș când, din motive care nu au fost precizate, a părăsit direcția de deplasare.

„Ansamblul de vehicule, care circula pe sensul Sibiu – Sebeș, a părăsit direcția de deplasare, a traversat parapetul median și s-a răsturnat în afara părții carosabile a căii 2, în zona km 299+800”, a transmis DRDP Timișoara.

Circulația spre Sibiu, deviată prin nodul rutier Sebeș

Autoritățile rutiere au decis închiderea traficului pe sensul Sebeș–Sibiu, ca măsură de precauție, având în vedere încărcătura transportată de autocisternă.

„Având în vedere natura substanței transportate și posibilitatea existenței unor scurgeri de acid sulfuric, se impune închiderea circulației rutiere pe sensul Sebeș – Sibiu și devierea traficului prin nodul rutier Sebeș, situat la km 304, până la evaluarea riscurilor de către echipajele specializate”, a precizat instituția.

Astfel, șoferii care circulă dinspre Sebeș către Sibiu sunt redirecționați prin nodul rutier de la kilometrul 304.

Risc de scurgeri de acid sulfuric

Acidul sulfuric este o substanță puternic corozivă, care poate provoca arsuri chimice grave și poate prezenta riscuri pentru mediu în cazul unei deversări.

Închiderea circulației a fost dispusă preventiv, până la evaluarea situației de către echipajele specializate.

Din informațiile comunicate de DRDP Timișoara nu rezultă, deocamdată, dacă au fost confirmate scurgeri de acid sulfuric din cisternă.

De asemenea, instituția nu a precizat dacă accidentul s-a soldat cu victime sau cât timp va rămâne închisă circulația pe sensul Sebeș-Sibiu.

Reluarea traficului depinde de rezultatele evaluării riscurilor generate de încărcătura periculoasă.