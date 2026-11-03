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Un camion încărcat cu lemne a luat foc pe autostrada A1

Un camion încărcat cu lemne a luat foc marți dimineață pe autostrada A1, între Sebeș și Orăștie. Pompierii sosiți la fața locului au stins focul și au luat măsuri de limitare a incendiului.
Un camion încărcat cu lemne a luat foc pe autostrada A1
Laurentiu Marinov
03 nov. 2026, 07:44, Social
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Detașamentul de Pompieri Sebeș a intervenit în cursul acestei dimineți pe autostrada A1, la kilometrul 311, pe sensul de mers Sebeș – Orăștie, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion încărcat cu material lemnos.

​Potrivit ISU Alba, la sosirea echipajelor de intervenție la locul solicitării, flăcările se manifestau la blocul motor al remorcii, fiind afectată parțial și structura remorcii.

Pompierii militari au acționat prompt pentru limitarea propagării focului la încărcătura de lemne, asigurarea măsurilor specifice și lichidarea acestuia în limitele găsite.

În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime și nicio persoană nu a avut nevoie de asistență medicală.

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