RO-Alert în nordul județului Tulcea, după detectarea unor ținte aeriene lângă granița României. Două avioane spaniole au decolat

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere radar au detectat două ținte aeriene în apropierea graniței României, în dreptul localităților Ismail și Chilia, aflate pe teritoriul Ucrainei.

De asemenea, Centrul de Operații Aeriene din Ucraina a confirmat prezența mai multor drone în regiune, inclusiv în apropierea localității Vâlcove.

În acest context, potrivit unui comunicat al MApN, două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 23:43 a fost transmis un mesaj RO-ALERT”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Potrivit instituției, nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor aeriene în spațiul național. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 00:21.