Înghețarea salariilor și folosirea intensă a inteligenței artificiale, printre măsurile luate în vizor de Ryanair în contextul creșterii costurilor la combusitibil

Ryanair a transmis că se așteaptă ca prețurile combustibilului pentru avioane „să rămână ridicate până în 2027”, pe măsură ce războiul dintre SUA, Israel și Iran continuă.

În prezent, compania aeriană are acoperite riscurile pentru aproximativ 80% din combustibilul său pentru avioane la prețuri mult mai mici decât cele ale pieței, notează The Independent.

Totuși, această prevedere urmează să dispară după sfârșitul acestui an financiar.

În acest context, Ryanair previzionează o creștere de aproximativ 2 miliarde de euro a prețurilor la combustibil, pentru perioada aprilie 2027 – martie 2028.

Compania a declarat că se așteaptă ca tarifele aeriene europene pe distanțe scurte să „crească semnificativ”, pentru a reflecta creșterea prețurilor la combustibil.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca acest lucru să compenseze complet creșterea prețurilor la kerosen.

Directorul executiv Michael O’Leary a declarat pentru Sky News că se așteaptă ca anul viitor zborurile europene să înregistreze creșteri de prețuri „de două cifre”, pe măsură ce costurile combustibilului se resimt și asupra călătorilor.

„Nu cred că tarifele mai mari vor fi suficiente, așa că vom elimina costurile aeroportuare, precum și costurile cu aeronavele. Va trebui să facem tot ce putem ca să supraviețuim acestei situații”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Prin urmare, grupul revizuiește toate costurile, concentrându-se pe domenii precum contractele de muncă, care ar putea duce la înghețarea temporară a salariilor și la rate mai mici ale echipajului.

Ryanair va analiza, de asemenea, „utilizarea sporită a inteligenței artificiale pentru a stimula productivitatea funcțiilor operaționale, de back-office și de suport”.

La începutul acestui an, Ryanair a anunțat că își va reduce obiectivul de trafic pentru acest an de la 216 milioane de pasageri la 214 milioane, în încercarea de a compensa creșterile costurilor cu combustibilul, mai arată sursa citată.