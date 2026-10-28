Prima pagină » Social » Ryanair anunță o schimbare legată de bagajele de cală. Modificarea intră în vigoare din 10 noiembrie

Ryanair anunță o schimbare legată de bagajele de cală. Modificarea intră în vigoare din 10 noiembrie

Pasagerii care călătoresc cu Ryanair vor avea parte de o schimbare privind bagajele de cală. Măsura va intra în vigoarea în data de 10 noiembrie 2026 pe toate aeroporturile pe care operează compania.
Ryanair anunță o schimbare legată de bagajele de cală. Modificarea intră în vigoare din 10 noiembrie
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Mediafax Foto
Diana Nunuț
28 oct. 2026, 15:34, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pasagerii care călătoresc cu Ryanair și cu bagaj de cală vor fi nevoiți să-l predea cu cel puțin 60 de minute înainte de decolare.

Măsura a fost anunțată pentru prima dată de compania aeriană în luna aprilie a acestui an.

În prezent, cei care zboară cu Ryanair pot folosi serviciile de predare a bagajelor din aeroport până cu 40 de minute înainte de ora programată a plecării. Începând cu 10 noiembrie, aceștia vor trebui să predea bagajele cu 60 de minute înainte de ora programtă a plecării.

Potrivit Euronews, această măsură va intra în vigoare la toate aeroporturile de pe care operează compania.

Modificarea a fost făcută pentru a le asigura clienților mai mult timp pentru a trece de cozile de la controlul de securitate și de pașapoarte din aeroport.

Potrivit Ryanair, doar 20% dintre pasageri își înregistrează în prezent bagajele pe zborurile lor.

„Acest lucru le va oferi celor 20% dintre clienții noștri (care înregistrează un bagaj) mai mult timp pentru a trece de controlul de securitate și de la cozile de la controlul pașapoartelor și pentru a ajunge la poarta de îmbarcare la timp, în special în perioadele aglomerate de călătorie, când unele dintre aceste cozi din aeroport pot fi mai lungi”, a declarat directorul de marketing al Ryanair, Dara Brady, în luna aprilie a acestui an.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Meciul lui Arsenal, oprit! Jucătorii au plecat la vestiare » Ce a apărut pe cer
GSP.ro
Românii care vor primi 925 de lei în fiecare lună: Este vorba de 36.000 de persoane și ajutorul vine din fonduri europene și de la bugetul național
Gandul
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Cancan
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Prosport
Accident de tren în Spania, cu două garnituri de mare viteză: sunt morți și răniți
Libertatea
Infarctul fără durere în piept, un pericol pentru persoanele cu diabet. 7 simptome care pot trece neobservate!
CSID
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
Promotor