Ryanair anunță o schimbare legată de bagajele de cală. Modificarea intră în vigoare din 10 noiembrie

Pasagerii care călătoresc cu Ryanair și cu bagaj de cală vor fi nevoiți să-l predea cu cel puțin 60 de minute înainte de decolare.

Măsura a fost anunțată pentru prima dată de compania aeriană în luna aprilie a acestui an.

În prezent, cei care zboară cu Ryanair pot folosi serviciile de predare a bagajelor din aeroport până cu 40 de minute înainte de ora programată a plecării. Începând cu 10 noiembrie, aceștia vor trebui să predea bagajele cu 60 de minute înainte de ora programtă a plecării.

Potrivit Euronews, această măsură va intra în vigoare la toate aeroporturile de pe care operează compania.

Modificarea a fost făcută pentru a le asigura clienților mai mult timp pentru a trece de cozile de la controlul de securitate și de pașapoarte din aeroport.

Potrivit Ryanair, doar 20% dintre pasageri își înregistrează în prezent bagajele pe zborurile lor.

„Acest lucru le va oferi celor 20% dintre clienții noștri (care înregistrează un bagaj) mai mult timp pentru a trece de controlul de securitate și de la cozile de la controlul pașapoartelor și pentru a ajunge la poarta de îmbarcare la timp, în special în perioadele aglomerate de călătorie, când unele dintre aceste cozi din aeroport pot fi mai lungi”, a declarat directorul de marketing al Ryanair, Dara Brady, în luna aprilie a acestui an.