O navă de croazieră își încheie călătoria în jurul lumii din cauza costurilor ridicate la combustibil. Pasagerii au fost informați să părăsească nava

Nava Odyssey a pornit acum doi ani într-o călătorie de trei ani către cele șapte continente, promovată ca o combinație între viața pe termen lung pe mare și călătoriile globale.

Potrivit companiei cu sediul în Florida, cheltuielile lunare cu combustibilul per cabină, care în mod tradițional erau în medie de 1.800 de dolari, au ajuns recent la o valoare estimată de 6.000 până la 8.000 de dolari în unele părți ale Asiei în timpul războiului din Iran, notează ABC News.

Firma a declarat că a încercat să reducă consumul de combustibil prin încetinirea itinerariului și petrecerea mai mult timp în port. Cu toate acestea, nu a reușit să compenseze creșterea costurilor la combustibil.

„Nu am putut continua să suportăm pierderile operaționale rezultate”, a precizat compania. „Repercutarea integrală a creșterii asupra rezidenților nu este o soluție realistă. Acum ne concentrăm pe sprijinirea rezidenților, a echipajului și a angajaților”, a adăugat aceasta.

Portul Autonom Sihanoukville a anunțat într-un comunicat săptămâna trecută că nava a acostat pe 23 octombrie pentru o vizită de cinci zile. Aceasta trebuia să se îndrepte spre Vietnam, dar a rămas în port miercuri.

Nava transporta 203 pasageri cu 15 naționalități, majoritatea americani, și 156 membri ai echipajului. Avea o capacitate de 650 de locuitori, potrivit sursei citate.

Pasagerilor li s-a spus să părăsească nava, dar starea echipajului nu este clară la momentul actual.

Odyssey avea un itinerar confirmat până în noiembrie 2027. Compania plănuia ca o a doua navă de croazieră rezidențială să intre în serviciu la începutul anului 2029, dar declarația privind suspendarea călătoriei Odyssey nu a oferit detalii despre a doua navă.