Luca Niculescu, după ce a analizat datele economice: „Situația este foarte serioasă”. Ce probleme a identificat

El a indicat drept urgențe rectificarea bugetară, măsurile pentru protejarea persoanelor vulnerabile în contextul problemelor de pe piața energiei și pregătirea bugetului pentru anul viitor.

Niculescu a precizat că, în zilele care au trecut de la desemnarea sa, a analizat principalele date macroeconomice și a purtat discuții cu premierul interimar Ilie Bolojan, cu ministrul Finanțelor și cu guvernatorul Băncii Naționale.

„Situația este foarte serioasă. Nu vreau să ia cineva ceea ce spun ca pe motiv de panică”

Întrebat ce imagine și-a format asupra situației economice și bugetare, premierul desemnat a declarat:

„Am văzut, cred, toate datele macroeconomice care contează. Am avut întâlniri, evident, cu domnul Bolojan, atât în calitate de prim-ministru, cât și în calitate de șef de partid. Am avut întâlniri cu ministrul Finanțelor. Am vorbit cu domnul Mugur Isărescu, cu guvernatorul Băncii Naționale și cu alți responsabili.”

Concluzia prezentată de Niculescu a fost una tranșantă, deși premierul desemnat a subliniat că declarațiile sale nu trebuie interpretate drept un motiv de alarmă.

„Situația este foarte serioasă. Nu vreau să ia cineva ceea ce spun ca pe motiv de panică. Există soluții. Prima soluție fiind formarea unui guvern.”

„Avem nevoie de o rectificare bugetară rapidă”

Luca Niculescu a enumerat apoi prioritățile pe care viitorul Executiv ar trebui să le abordeze într-un interval scurt.

„Dar, după cum știți și dumneavoastră, sunt probleme cu energia. Avem nevoie de un guvern care să ia măsuri pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili. Avem nevoie de o rectificare bugetară rapidă. Asta înseamnă câteva săptămâni.”

Premierul desemnat a atras atenția și asupra pregătirii bugetului pentru 2027, document pe care îl consideră esențial inclusiv în perspectiva viitoarelor evaluări ale agențiilor de rating.

„Avem nevoie, foarte important, de buget pentru anul viitor, care să fie încheiat până la sfârșitul acestui an. Pentru că la începutul anului viitor vin iar agențiile de rating și trebuie să ai un buget credibil. Ai nevoie de un guvern care să funcționeze. Un guvern care să funcționeze cu puteri depline.”

Probleme cu banii pentru combustibilul mașinilor IGSU

Întrebat despre blocajele reclamate de mai multe ministere și despre riscurile privind efectuarea unor plăți, Niculescu a insistat asupra necesității rectificării bugetare.

„Rectificarea bugetară este esențială pentru a elimina aceste blocaje pe care le spuneți. Și pentru că bugetul a fost construit într-un fel, dar în timpul unui an se întâmplă și lucruri neprevăzute.”

Premierul desemnat a indicat criza de pe piața energiei și creșterea costurilor cu carburanții drept exemple de evoluții care au pus presiune suplimentară asupra bugetului.

„Nimeni nu putea să prevadă la începutul anului că o să avem această criză pe piața energetică mondială, că va crește prețul combustibilului atât de mult.”

Niculescu a afirmat că problemele au ajuns inclusiv la nivelul alimentării cu carburant a unor vehicule și utilaje ale statului.

„Avem o problemă mare cu combustibilul de la mașinile IGSU, de la alte utilaje care există în administrația română. Deci este esențial să facem această rectificare bugetară rapid.”