Grecia anunță o amplă reformă militară cu titulatura „Agenda 2030”, potrivit Greek Reporter. Concret, statul construiește noi centre de instruire și introduce o pregătire militară extinsă și proceduri digitale de mobilizare.

Scopul este de a crea o forță de rezervă activă de 150.000 de persoane. Ministrul Apărării, Nikos Dendias, a prezentat în această săptămână ultimele măsuri. El a descris sistemul cu rezerviști ca fiind esențial pentru apărarea Greciei, subliniind rolul cetățenilor în apărarea suveranității naționale. Dendias a mai spus că tranziția se va desfășura în etape, permițând rezerviștilor să se adapteze la noile cerințe.

Crearea a trei centre dedicate pentru reinstruirea rezerviștilor

Înființarea unor facilități moderne de instruire reprezintă o componentă centrală a planului de reformă al Ministerului Apărării Naționale. Autoritățile din domeniul apărării au renovat deja două centre de instruire pentru rezerve, situate la Avlonas și Litochoro. O a treia facilitate de instruire va fi finalizată pe insula Creta în prima jumătate a anului 2027.

Programul de instruire pune accentul pe tehnologiile de luptă moderne și pe abilitățile de supraviețuire pe câmpul de luptă. Rezerviștii vor fi învățați să utilizeze noile sisteme de armament, inclusiv dronele.

De asemenea, programul de pregătire include cursuri de acordare a primului ajutor în timpul luptei. În plus, instructorii vor extinde utilizarea simulatoarelor și vor organiza exerciții în teren pentru unități de mici dimensiuni.

Și Marea Britanie face pregătiri militare

Și Marea Britanie se pregătește de un posibil conflict. Pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, autoritățile britanice au contactat aproximativ 100.000 de veterani militari. Personalului militar din rezervă i s-a cerut să-și actualizeze datele de contact și să își precizeze competențele civile.

Totodată, rezerviștilor li s-au oferit oportunități de a participa la exerciții NATO.

Oficialii guvernamentali britanici au transmis că mobilizarea nu este iminentă. Autoritățile au descris inițiativa ca pe un pas practic pentru a consolida pregătirea și descurajarea.