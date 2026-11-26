Decizia a fost luată de Tribunalul Militar al Garnizoanei 235 din capitala Rusiei, la solicitarea Direcției Principale de Investigații Militare din cadrul Comitetului de Investigații al Federației Ruse, notează publicația Kommersant.

Iuri Grehov este acuzat de luare de mită în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 290, partea a 6-a, din Codul Penal al Federației Ruse.

Cariera militară a lui Iuri Grehov

Generalul și-a început cariera militară în 1979. În perioada 2007-2009, a fost șef interimar al statului major și comandant adjunct al Diviziei de Apărare Aeriană din cadrul Comandamentului Forțelor Speciale.

În 2013, a fost numit șef al statului major și prim-adjunct al comandantului Forțelor de Apărare Aeriană și Antirachetă.

În 2015 a fost transferat în cadrul Forțelor Aerospațiale, iar din 2021 a ocupat funcția de adjunct al comandantului-șef al Forțelor Aerospațiale pentru armament, tot atunci fiind avansat la gradul de general-colonel.