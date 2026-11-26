Liderul francez de extremă dreapta, Jordan Bardella, se confruntă, joi, cu noi acuzații privind declarații antisemite pe care le-ar fi făcut în adolescență, după ce presa franceză a publicat online fragmente din conversații care nu fuseseră difuzate până atunci, potrivit AFP, citată de France24.

Jordan Bardella, președintele formațiunii Adunarea Națională, cu vârsta de 31 de ani, este principalul aliat al candidatei la președinția Franței, Marine Le Pen. El a negat a negat orice faptă reprobabilă, după ce, în septembrie, au apărut acuzații conform cărora ar fi făcut comentarii conspiraționiste la adresa evreilor pe Facebook în 2013.

Bardella, considerat favorit pentru funcția de prim-ministru, dacă Le Pen va câștiga alegerile de anul viitor. El a negat orice faptă reprobabilă din perioada în care a fost activist al Frontului Național – redenumit acum Adunarea Națională (RN).

Site-ul de investigații Mediapart și cotidianul Le Monde au publicat, joi, ceea ce au descris ca fiind „alte comentarii antisemite făcute de Bardella în conversații private pe Facebook cu un cunoscut din liceu, în anul în care a împlinit 18 ani”.

Liderul de extremă dreaptă a negat