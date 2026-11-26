Liderul francez de extremă dreapta, Jordan Bardella, se confruntă, joi, cu noi acuzații privind declarații antisemite pe care le-ar fi făcut în adolescență, după ce presa franceză a publicat online fragmente din conversații care nu fuseseră difuzate până atunci, potrivit AFP, citată de France24.
Jordan Bardella, președintele formațiunii Adunarea Națională, cu vârsta de 31 de ani, este principalul aliat al candidatei la președinția Franței, Marine Le Pen. El a negat a negat orice faptă reprobabilă, după ce, în septembrie, au apărut acuzații conform cărora ar fi făcut comentarii conspiraționiste la adresa evreilor pe Facebook în 2013.
Bardella, considerat favorit pentru funcția de prim-ministru, dacă Le Pen va câștiga alegerile de anul viitor. El a negat orice faptă reprobabilă din perioada în care a fost activist al Frontului Național – redenumit acum Adunarea Națională (RN).
Site-ul de investigații Mediapart și cotidianul Le Monde au publicat, joi, ceea ce au descris ca fiind „alte comentarii antisemite făcute de Bardella în conversații private pe Facebook cu un cunoscut din liceu, în anul în care a împlinit 18 ani”.
Bardella, prin intermediul unui avocat, a negat categoric noile acuzații, denunțându-le ca fiind „o intenție inacceptabilă de a provoca prejudicii”.
Publicația Mediapart a precizat că văzuse deja aceste comentarii atunci când a publicat știrea în septembrie, dar că nu publicase alte fragmente pentru a proteja identitatea sursei sale.
Cunoscutul a acceptat apoi să împărtășească remarci nepublicate până atunci, în încercarea de a demonstra că Bardella mințea după ce acesta respinsese acuzațiile inițiale, au precizat publicația de investigație și Le Monde.
În acestea, el ar fi scris că „sioniștii sunt cei care conduc băncile” și urmăresc o „nouă ordine mondială cu Ierusalimul drept capitală”.
Publicațiile au susținut că anumite elemente din conversații păreau să confirme faptul că Bardella era autorul lor, inclusiv comentariile despre profesorii săi din acea perioadă, precum și alte detalii despre părinții săi și o perioadă în care a predat limba franceză străinilor, pe care a menționat-o și în autobiografia sa din 2024.
Bardella a depus deja două plângeri împotriva Mediapart în legătură cu aceste acuzații.
Le Pen încearcă de mult timp să elibereze Adunarea Națională de moștenirea toxică a tatălui său, Jean-Marie Le Pen, un om condamnat pentru antisemitism care a calificat camerele de gazare ale Holocaustului drept simplu „detaliu” al istoriei.
Aceasta în condițiile în care, în Holocaust, au murit 6 milioane de evrei, inclusiv în jur de 1,5 milioane de copii, pe parcursul regimului nazist din Germania și al celui de-al Doilea Război Mondial.