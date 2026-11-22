Ea nu a putut însă să spună dacă și alți membri ai partidului au beneficiat de pe urma scurgerilor de informații. Hugues Moutouh, funcționarul public suspectat, a negat acuzațiile și a solicitat să fie suspendat din funcție pe durata anchetei, potrivit AFP, citată France24.

Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a negat, duminică, faptul că ar fi primit informații confidențiale de la un funcționar public suspectat că ar fi divulgat detalii despre anchete către partidul său, Adunarea Națională (RN), recunoscând totodată că nu poate afirma dacă alți membri ai partidului au beneficiat de aceste informații.

„Nu am primit niciodată informații confidențiale și nu am solicitat niciodată informații confidențiale”, a declarat Le Pen pentru postul de televiziune France 2 și postul de radio France Inter.

Funcționarul public suspectat, Hugues Moutouh, este un fost înalt funcționar al Ministerului de Interne. Acesta ocupa funcția de prefect al regiunii Centre-Val de Loire, dar sâmbătă el a precizat că a cerut să fie eliberat din funcție.

Duminică, Marine Le Pen susținut că nu îl cunoaște personal pe Moutouh.

Răspunzând la o întrebare privind posibilii beneficiari ai informațiilor divulgate în cadrul RN și al cercului său restrâns, ea a spus: „Nu vă pot spune acest lucru, întrucât ancheta este în curs.”

Un mail de la o înaltă funcționară din subordinea lui Moutouh

Ancheta a fost deschisă după ce, într-o percheziție realizată de autoritățile franceze într-un alt dosar, a fost descoperit un e-mail al unei înalte funcționare publice care lucra sub conducerea lui Moutouh la minister, la domiciliul lui Frédéric Chatillon, o personalitate de extremă dreaptă apropiată de RN și de liderul său, după cum a precizat, duminică, pentru AFP, o sursă apropiată a dosarului.

În e-mailul adresat superiorilor săi, funcționara a descris interogatoriul la care a fost supusă de către autoritățile anticorupție în cadrul unei anchete privind o presupusă finanțare ilegală a campaniilor electorale ale RN, a mai precizat sursa.

Doar trei persoane, printre care și Moutouh, au avut acces la acest e-mail, informație publicată pentru prima dată de Le Monde și confirmată de sursă.

Acuzațiile apar cu cinci luni înaintea unor alegeri prezidențiale decisive, Le Pen fiind favorită conform sondajelor de opinie.

Le Pen a fost condamnată, anul trecut, pentru corupție cu privire la o schemă de locuri de muncă fictive la Parlamentul European, însă o instanță de apel i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, permițându-i astfel să candideze.