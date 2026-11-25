Potrivit raportului, Ministerul britanic al Apărării nu are suficiente garanții că va putea respecta toate angajamentele asumate prin acest program. Planul, anunțat în luna iunie, are costuri cu 28,8 miliarde de lire sterline mai mari decât cele estimate inițial în bugetul stabilit prin revizuirea cheltuielilor publice din 2025.

NAO atrage atenția că incertitudinea privind alocările bugetare riscă să afecteze atât calendarul investițiilor, cât și capacitatea Marii Britanii de a-și pregăti forțele armate pentru eventuale amenințări, scrie Reuters.

Planul de investiții în apărare al Marii Britanii, afectat de creșterea costurilor

Ministerul britanic al Apărării consideră că planul de investiții este, în linii mari, sustenabil financiar pentru următorii patru ani, până în 2029-2030. Totuși, Oficiul Național de Audit avertizează că unele estimări privind costurile sunt depășite și trebuie actualizate.

Un exemplu este impactul conflictului din Iran, care a determinat deja o creștere a cheltuielilor cu aproximativ un miliard de lire sterline în acest an, potrivit estimărilor Ministerului Apărării.

În plus, autoritățile britanice și-au propus să economisească aproape 11 miliarde de lire sterline până în 2029-2030 prin măsuri de eficientizare a cheltuielilor. NAO consideră însă că obiectivul este extrem de dificil de atins, în condițiile în care planuri bine dezvoltate susțin economii de mai puțin de trei miliarde de lire sterline.

Pentru reducerea costurilor, Ministerul Apărării a diminuat semnificativ bugetul destinat pregătirii militare. Instituția admite că această decizie va duce la apariția unor lacune în capacitățile armatei și la reducerea nivelului de pregătire operațională.

Marea Britanie trebuie să crească bugetul apărării la 3,5% din PIB până în 2035

Un alt aspect semnalat de Oficiul Național de Audit este lipsa unui calendar clar privind creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Guvernul britanic s-a angajat în fața NATO să aloce 3,5% din Produsul Intern Brut pentru apărare până în 2035. Cu toate acestea, Ministerul Apărării nu a stabilit încă în mod clar traseul bugetar prin care va ajunge la acest obiectiv.

NAO avertizează că stabilirea unui calendar este esențială atât pentru minister, cât și pentru industria de apărare, care trebuie să își planifice din timp investițiile, producția și capacitățile necesare.

În contextul amenințării reprezentate de Rusia, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că Marea Britanie trebuie să fie pregătită să lupte sau să descurajeze o acțiune militară în următoarele 1.000 de zile.