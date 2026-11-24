NATO va pune la dispoziția Poloniei un avion de avertizare timpurie AWACS, după ce trei rachete de croazieră rusești s-au prăbușit săptămâna trecută pe teritoriul țării.

Potrivit TVP World, decizia a fost luată luni Consiliul Nord-Atlantic, în urma unei reuniuni la Bruxelles.

Viceministrul polonez al Apărării, Pawel Zalewski, a afirmat că alte solicitări formulate de Varșovia privind consolidarea apărării și a capacității de descurajare au fost amânate până la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de săptămâna viitoare.

Rachete de croazieră rusești s-au prăbușit în Polonia

Săptămâna trecută, trei obiecte au pătruns în spațiul aerian polonez și s-au prăbușit în apropierea graniței cu Ucraina. Inițial, se vorbea despre două rachete și o dronă, însă duminică s-a stabilit că toate cele trei obiecte erau rachete de croazieră rusești de tip Kh-101.

Din fericire, nu au fost raportate victime sau pagube materiale pe teritoriul Poloniei, inclusiv la infrastructura critică.

Donald Tusk: O provocare „intenționată”

La câteva ore după prăbușirea celor trei rachete pe teritoriul polonez, premierul țării, Donald Tusk, a reacționat. El a spus că evenimentul nu pare o coincidență faptul că incidentul a avut loc în contextul în care în regiune se desfășoară exerciții militare occidentale.

„Nu pare a fi un accident. Se pare că avem de-a face cu o provocare intenționată. Nu este o coincidență faptul că aceste obiecte au aterizat în apropierea locului unde au loc manevre militare ale Coaliției de Voință, la Nowa Dęba”, a spus Tusk.