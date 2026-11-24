NATO va pune la dispoziția Poloniei un avion de avertizare timpurie AWACS, după ce trei rachete de croazieră rusești s-au prăbușit săptămâna trecută pe teritoriul țării.
Potrivit TVP World, decizia a fost luată luni Consiliul Nord-Atlantic, în urma unei reuniuni la Bruxelles.
Viceministrul polonez al Apărării, Pawel Zalewski, a afirmat că alte solicitări formulate de Varșovia privind consolidarea apărării și a capacității de descurajare au fost amânate până la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de săptămâna viitoare.
Săptămâna trecută, trei obiecte au pătruns în spațiul aerian polonez și s-au prăbușit în apropierea graniței cu Ucraina. Inițial, se vorbea despre două rachete și o dronă, însă duminică s-a stabilit că toate cele trei obiecte erau rachete de croazieră rusești de tip Kh-101.
Din fericire, nu au fost raportate victime sau pagube materiale pe teritoriul Poloniei, inclusiv la infrastructura critică.
La câteva ore după prăbușirea celor trei rachete pe teritoriul polonez, premierul țării, Donald Tusk, a reacționat. El a spus că evenimentul nu pare o coincidență faptul că incidentul a avut loc în contextul în care în regiune se desfășoară exerciții militare occidentale.
„Nu pare a fi un accident. Se pare că avem de-a face cu o provocare intenționată. Nu este o coincidență faptul că aceste obiecte au aterizat în apropierea locului unde au loc manevre militare ale Coaliției de Voință, la Nowa Dęba”, a spus Tusk.