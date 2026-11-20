Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, aderarea a fost marcată vineri, 20 noiembrie, la cea de-a 14-a reuniune a șefilor apărării din cadrul inițiativei, organizată la Tirana, în Albania.

La reuniune a participat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Discuțiile au vizat evoluțiile mediului de securitate european, cu accent pe regiunea Mării Negre, Balcanii de Vest și zona extinsă a Mării Mediterane.

Printre prioritățile discutate s-au numărat consolidarea cooperării militare regionale, dezvoltarea capabilităților de apărare, organizarea de exerciții și activități comune de instruire, precum și creșterea mobilității militare.

Un alt subiect a vizat schimbul de experiență în domeniul sistemelor fără pilot, al tehnologiilor emergente și al apărării împotriva amenințărilor hibride.

Generalul Gheorghiță Vlad a atras atenția asupra implicațiilor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a intensificării amenințărilor hibride și tehnologice. Acesta a subliniat că securitatea regiunii Mării Negre, a zonei Adriaticii și a Balcanilor de Vest este interconectată și trebuie abordată unitar.

Șeful Statului Major al Apărării a exprimat disponibilitatea Armatei României de a contribui la proiectele inițiativei prin experiența operațională acumulată și participarea la exerciții multinaționale.

La finalul reuniunii, reprezentanții statelor participante au semnat o declarație comună privind prioritățile de cooperare și direcțiile de acțiune ale DECI.

Inițiativa de Cooperare în Domeniul Apărării (DECI) a fost înființată în anul 2012, sub coordonarea Italiei, pentru dezvoltarea cooperării militare între statele participante și consolidarea securității și stabilității regionale.