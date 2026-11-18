„Venezuela a trecut de la a fi cea mai agresivă amenințare regională a noastră la a deveni un partener de securitate cooperant”, a spus Pete Hegseth, miercuri, citat de Associated Press.

Secretarul american a lăudat „colaborarea strânsă” cu președintele interimar Delcy Rodríguez, care a permis autorităților „să stabilizeze Venezuela și să o scape odată pentru totdeauna de narco-teroriști”.

„Sper că această cooperare tehnico-militară… va putea fi adusă la cel mai înalt nivel posibil, astfel încât… să putem aborda amenințările comune”, a spus Rodriguez, în replică.

Șeful Pentagonului este cel mai recent membru al cabinetului Trump care călătorește la Caracas, după vizitele efectuate în acest an de secretarii de la Interne și Energie, axate pe exploatarea rezervelor de petrol și a mineralelor critice ale țării.

Incertitudinea politică

Deplasarea lui Hegseth în Venezuela vine în contextul parcursului incert al statului, după ce fostul președinte Nicolas Maduro a fost capturat de Statele Unite ale Americii la începutul anului.

Lidera opoziției, María Corina Machado, s-a întors recent din exil după șapte tentative eșuate, revenirea sa fiind descrisă de secretarul de stat american Marco Rubio drept rezultatul unor „discuții de reconciliere” sprijinite de Washington.

Deși o parte a populației a salutat îndepărtarea lui Maduro de la putere, mulți venezueleni sunt nemulțumiți de prioritățile administrației Trump.

Aceștia consideră că decizia Washingtonului de a pune accentul pe relansarea industriei petroliere, în detrimentul unor măsuri mai consistente pentru democratizarea țării, ar putea împiedica schimbările politice dorite.