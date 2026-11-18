Membrii Partidului Democrat din Camera Reprezentanților au votat miercuri pentru a-l susține pe Jeffries la șefia noului Congres. Acesta a câștigat detașat nominalizarea, fiind ales cu 251 de voturi, înregistrate doar 11 voturi împotriva sa, din partea unei aripi progresiste din partea unor congresmeni proaspăt aleși, notează CNN.

Un grup, format din șapte reprezentanți a precizat, într-un comunicat, că a votat „împotrivă” deoarece așteaptă în continuare angajamente ferme din partea lui Jeffries pe teme majore, inclusiv voturi privind sistemul de sănătate și oprirea a ceea ce ei au numit „genocidul din Gaza”.

Documentul a fost semnat de reprezentanții aleși Darializa Avila Chevalier (New York), Adam Hamawy (New Jersey), Frederick Haynes (Texas), Melat Kiros (Colorado), Donavan McKinney (Michigan), Chris Rabb (Pennsylvania) și Claire Valdez (New York).

Negocieri și concesii în fața progresiștilor

În vederea consolidării poziției sale în partid, Jeffries a purtat discuții individuale cu congresmenii nou-aleși care nu își anunțaseră sprijinul. De asemenea, acesta s-a întâlnit cu reprezentanți ai principalelor grupuri din cadrul formațiunii democrate, inclusiv cu membrii aripii centriste și ai celei progresiste.

Astfel, Jeffries a făcut și o serie de concesii. Acesta a anunțat că susține principii majore ale unui sistem universal de sănătate, printre care scăderea vârstei de eligibilitate pentru programul Medicare și crearea unui nou program care să garanteze acoperire medicală universală pentru copii.

Votul în plenul Camerei

Singurul pas rămas până la preluarea oficială a funcției este votul în plenul Camerei Reprezentanților din 3 ianuarie, primul act al noului Congres, pe care atât aliații, cât și criticii săi se așteaptă să îl treacă fără dificultăți, având în vedere dimensiunea majorității democrate.

Pentru obținerea funcției, va fi nevoie de 218 voturi. Democrații au câștigat în alegerile intermediare de la începutul lunii noiembrie, o majoritate de cel puțin 257 de mandate, în condițiile în care mai multe curse electorale nu au fost încă numărate.